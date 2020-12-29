Остановиться на АЗС, заправить свое авто горючим и выпить чашку любимого напитка – это получить дополнительный заряд бодрости в дальнюю дорогу. С помощью сети АЗК Glusco мы узнали, какие напитки в фаворе у украинских автомобилистов.

Начнем с напитка №1, который украинцы покупают на АЗС более чем в каждом втором случае. Конечно, это кофе.

Кофе

Получить качественный кофе, в том числе в различных сочетаниях с молоком, стало на большинстве украинских АЗС признаком хорошего тона. На АЗС Glusco установлены современные автоматические кофейные автоматы, каждый стоимостью как новый автомобиль среднего класса, которые готовят ароматный напиток с молоком или пенкой быстро, качественно и бесконтактно. А для того, чтобы вкус кофе оценили даже ярые кофеманы, зерна для приготовления были тщательно выбраны и поставляются одним производителем. Отборные зерна из стран Центральной и Южной Америки (100% арабика) прилетают в Украину и попадают в руки настоящих профессионалов Idealist coffee. Они обжаривают кофе так, чтобы вы почувствовали яркий вкус с нотами карамели, ореха и черного шоколада.

Вода

Пополнять водный баланс очень важно каждому человеку. Говорят, что здоровый человек должен выпивать 2-3 литра воды в день! Также полезно выпить стакан воды после чашки кофе. На АЗС Glusco – большой выбор столовой и минеральной воды, в различных упаковках от 0,2 до 6 л. Обычная вода – второй по популярности напиток на АЗС Glusco. Ведь вода – это жизнь!

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Чай

Третий по популярности напиток, это фирменный чай GLUSCO. Он не только согревает, но сочетает натуральные ингредиенты, дает невероятный вкус и ощутимую пользу. На выбор, помимо традиционного черного и зеленого, можно выбрать такие сорта: облепиховый с яблоком; смородиновый с базиликом; лимонно-имбирный со специей шалфея. Попробуйте разные вкусы и выберите тот, который вам больше всего нравится.

Глинтвейн

Зимой именно глинтвейн входит в ТОП-5 напитков, которые покупают на заправке. Ведь чтобы согреться после мороза, лучшего напитка чем глинтвейн, еще не придумали. Однако водителям запрещен алкоголь. Поэтому на АЗС Glusco сделают вкусный, но безалкогольный глинтвейн. Как и положено этому напитку, он будет горячим и согревающим. Вариант для тех, кто за рулем, готовят на основе виноградного сока с добавлением сиропа и душистых специй. В холодное время года этот напиток отлично согреет и поднимет настроение.

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Alcoholkiller

Конечно, садиться за руль после яркого застолья не надо, но пассажирам этот напиток может понадобиться, особенно в канун новогодних праздников. Как утверждает производитель, Alcoholkiller – единственный напиток в мире, нейтрализующий уровень алкоголя в организме, усиливает естественные процессы детоксикации и восстанавливает баланс обмена веществ. Уникальная формула с витаминами и натуральными соками помогает вывести алкоголь из организма вдвое быстрее! А при ежедневном употреблении этот напиток благодаря натуральным составляющим и витаминам улучшает работу всего организма.