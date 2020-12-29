Зупинитись на АЗС, заправити своє авто пальним та випити горнятко улюбленого напою – це отримати додатковий заряд бадьорості в далеку дорогу. За допомогою мережі АЗК Glusco ми дізнались, які напої в фаворі в українських автомобілістів.

Почнемо з напою №1, який українці купують на АЗС більш ніж у кожному другому випадку. Звісно, це кава.

Кава

Отримати якісну каву, в тому числі в різноманітних поєднаннях з молоком стало на більшості українських АЗС ознакою добро тону. На АЗС Glusco встановлені сучасні автоматичні кавові автомати, кожен вартістю як новий автомобіль середнього класу, які готують ароматний напій з молоком чи пінкою швидко, якісно та безконтактно. А для того, щоб смак кави оцінили навіть затяті кавомани, зерна для приготування були ретельно вибрані та поставляються одним виробником. Відбірні зерна з країн Центральної та Південної Америки (100% арабіка) прилітають в Україну та потрапляють у руки справжніх професіоналів Idealist coffee. Вони обсмажують каву так, щоб ви відчули яскравий смак з нотами карамелі, горіху та чорного шоколаду.

Вода

Поповнювати водний баланс дуже важливо кожній людині. Кажуть, що здорова людина має випивати 2-3 літри води на добу! Також корисно випити склянку води після горнятка кави. На АЗС Glusco – великий вибір столової та мінеральної води, в різних упаковках від 0,2 до 6 л. Звичайна вода – другий за популярністю напій на АЗС Glusco. Адже вода – це життя!

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Чай

Третій за популярністю напій, це фірмовий чай GLUSCO. Він не лише зігріває, але поєднує натуральні інгредієнти, дає неймовірний смак та відчутну користь. На вибір, окрім традиційного чорного та зеленого, можна обрати такі сорти: обліпиховий з яблуком; смородиновий з базиліком; лимонно-імбирний зі спецією шавлії. Спробуйте різні смаки та оберіть той, який вам найбільше до вподоби.

Глінтвейн

Взимку саме глінтвейн входить в ТОП-5 напоїв, які купують на заправці. Адже щоб зігрітись після морозу, кращого напою ніж глінтвейн, ще не вигадали. Однак водіям заборонено алкоголь. Тож на АЗС Glusco зроблять смачний, але безалкогольний глінтвейн. Як і належить цьому напою, він буде гарячим і зігріваючим. Варіант для тих, хто за кермом, готують на основі виноградного соку з додаванням сиропу та духмяних спецій. У холодну пору року цей напій відмінно зігріє і підніме настрій.

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Alcoholkiller

Звісно, сідати за кермо після яскравого застілля не треба, але пасажирам цей напій може знадобитись, особливо у переддень новорічних свят. Як стверджує виробник, Alcoholkiller – єдиний напій у світі, що нейтралізує рівень алкоголю в організмі, посилює природні процеси детоксикації та відновлює баланс обміну речовин. Унікальна формула з вітамінами та натуральними соками допомагає вивести алкоголь з організму вдвічі швидше! А при щоденному вживанні цей напій завдяки натуральним складникам та вітамінам покращує роботу всього організму.