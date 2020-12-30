Чтобы заправить на АЗК Glusco свое авто, выходить из него не обязательно. Для этого надо лишь иметь смартфон с установленным приложением Glusco.

Во время пандемии COVID-19 и локдауна в январе 2021 года необходимо минимизировать нежелательные контакты. Благодаря бесконтактному сервису GluscoPay возможно без общения с другими людьми заправлять свое авто на одной из крупнейших сетей АЗК Украины.

Для того, чтобы воспользоваться бесконтактной заправкой любой АЗК Glusco, нужно немного подготовиться. Сначала загружаем на свой смартфон (Android или Apple – неважно) мобильное приложение Glusco. Регистрируемся там, а затем в разделе "оплата – настройка – методы оплаты" регистрируем свою платежную карту. Никаких предосторожностей – безопасность платежей гарантирована! Теперь можно заправлять авто.

В разделе "Оплата" мобильного приложения выбираем ближайшую заправку (нажмите на "Найти на карте"). Когда подъехали к АЗК, выбираем эту заправку и номер колонки. Можно сделать еще проще – в разделе "Сканировать QR-код” навести камеру смартфона на QR-код конкретной топливо-раздаточной колонки, к которой вы подъехали и с которой заправщик установил шланг в бак вашего авто. Тогда АЗС и колонка будет определена смартфоном автоматически. Далее выбираем вид и количество топлива и платим с помощью платежной карты. Все – топливо заливается!

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При этом работает система лояльности – в зависимости от наличия персональных скидок и статуса участника программы Glusco Club начисляются бонусы. Если их накоплено много, заплатить за горючее можно не деньгами, а баллами.

Таким образом, сервис GluscoPay дает возможность рассчитываться за топливо не выходя из авто – безопасно и выгодно.

Напомним, что благодаря товарам ТМ Glusco больные дети получили помощь на 0,5 млн гривен