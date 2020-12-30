Щоб заправити на АЗК Glusco своє авто, виходити з нього не обов'язково. Для цього треба лише мати смартфон зі встановленим додатком Glusco.

Під час пандемії COVID-19 та локдауну в січні 2021 року необхідно мінімізувати небажані контакти. Завдяки безконтактному сервісу GluscoPay можливо без спілкування з іншими людьми заправляти своє авто на одній з найбільших мереж АЗК України.

Для того, щоб скористатись безконтактною заправкою будь-якій АЗК Glusco, потрібно трохи підготуватись. Спочатку завантажуємо на свій смартфон (Android чи Apple – неважливо) мобільний додаток Glusco. Реєструємось там, а потім в розділі "оплата – налаштування - методи оплати" реєструємо свою платіжну карту. Жодних пересторог – безпека платежів гарантована! Тепер можна заправляти авто.

В розділі "Оплата" мобільного додатку обираємо найближчу заправку (натисність на "Знайти на карті"). Коли під'їхали до АЗК, обираємо цю заправку та номер колонки. Можна зробити ще простіше – в розділі "Сканувати QR-код" навести камеру смартфона на QR-код конкретної паливо-роздавальної колонки, до якої ви під'їхали та з якої заправник встановив шланг у бак вашого авто. Тоді АЗС та колонка буде визначена смартфоном автоматично. Далі обираємо вид та кількість пального та сплачуємо за допомогою платіжної картки. Все – пальне заливається!

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При цьому працює система лояльності – в залежності від наявності персональних знижок та статусу учасника програми Glusco Club нараховуються бонуси. Якщо їх накопичено багато, заплатити за пальне можна не грошима, а балами.

Таким чином, сервіс GluscoPay дає можливість розраховуватись за пальне, не виходячи з авто – безпечно та вигідно.

Нагадаємо, що завдяки товарам ТМ Glusco хворі діти отримали допомогу на 0,5 млн гривень..