З 8 по 24 січня 2021 року в Україні введено локдаун. Заборона торгівлі на деякі товари торкнулась і АЗС.

Найголовніше: автовласники не залишаться без пального. Всі АЗК та АЗС можуть працювати та продавати автомобілістам пальне. Жодних обмежень на цей вид діяльності постановою Кабінету Міністрів України не накладено.

На деяких заправках для отримання пального навіть виходити з машини необов'язково. Наприклад, в мережі АЗК Glusco існує програма GluscoPay, за допомогою якої можна просто зупинитися біля паливної колонки на заправці, за допомогою смартфона відсканувати QR-код та оплатити пальне. Заправник встановить шланг з певним пальним в бак та витягне після його наповнення. Таким чином можна максимально мінімізувати контакти з незнайомими людьми, а отже убезпечити себе та рідних від зараження вірусом.

Більше подробиць про GluscoPay – за посиланням.

Якщо автовласник вирішив замовляти пальне та розрахуватись в приміщенні АЗС, то для нього згідно постанови Кабміну від 09 грудня 2020 р. № 1236 діють загальні обмеження для відвідувачів: перебування в приміщенні АЗС лише у захисній масці, наявність при собі документів та заборона виходу з місця самоізоляції (якщо людина хвора).

Відповідальні мережі АЗС дотримуються усіх протикарантинних умов. Наприклад, у всіх АЗС мережі Glusco встановлені санітайзери для відвідувачів, на підлозі намальовані лінії, за якими треба очікувати чергу, щоб дотримуватись безпечної дистанції. Не менш, ніж один раз на годину в приміщеннях проводять прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, протираються всі робочі поверхні, столи, ручки дверей і сенсорні екрани кавомашин. Весь персонал АЗС працює в захисних масках та рукавичках, касири – за прозорими екранами, перед робочою зміною проводиться медичний огляд та вимір температури. Якщо у співробітника виявлять підвищену температуру або ознаки захворювання (кашель, нежить, та інше), він не допускається на робоче місце.

Їжа та напої на АЗС

Українські автомобілісти вже звикли, що на автозаправних комплексах можна не лише заправити авто, але й випити улюблений напій чи смачно поїсти. Під час посиленого карантину (локдауну) це вдасться не завжди. Адже згідно рішення Кабміну, робота закладів харчування буде заборонена (лише на винос). Тобто зали кафетеріїв на заправках мають бути зачинені. Натомість придбати продукти в торговому залі, замовити каву, хот-дог чи будь-яку випічку на виніс – дозволено. Але поласувати ними доведеться на вулиці чи у власному авто.

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Під час локдауну більшість магазинів, особливо непродовольчих, зачинено. Однак в багатьох АЗС існує вибір продуктів та товарів першої необхідності, які дозволять пережити цей неприємний період. Зали АЗС відчинені цілодобово, тож голодними чи холодними ви не залишитесь.