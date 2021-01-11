Про те, що взимку потрібно використовувати зимове пальне, дуже добре знають водії дизельних автомобілів. Між тим, з іншими видами пального не все так просто, як ми звикли думати…

Можливо, власники машин, що працюють на бензині і газі, здивуються, але їхні види пального теж бувають зимовими і літніми. Наскільки це важливо для споживача, ми з’ясуємо у цьому матеріалі.

Зимове дизпальне

Головна проблема літнього дизпалива у зимовий період: присутні в ньому парафіни кристалізуються і перетворюють рідину на "холодець". Спочатку цими згустками забивається паливний фільтр, який починає пропускати лише частину пального. Двигун втрачає потужність, не розвиває максимальних обертів. Літнє пальне може замерзнути в трубопроводах, а фільтр припиняє пропускати рідину остаточно – двигун глухне. У цьому випадку доведеться відгрівати машину у теплому боксі.

Наша порада: заправлятись на брендових АЗК, де слідкують за якістю пального та його сезонністю. Їх покриття в Україні достатнє, щоб обходитись без допінгів у вигляді антигелю.

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Зимовий бензин

Так-так, для бензинів теж характерна сезонність. На відміну від дизеля, тут справа не в застиганні. В літній період зимовий бензин дужче випаровується – у нього більш високий показник тиску насиченої пари (ТНП). Згідно стандарту EN 228:2012 для умов європейських кліматичних зон існують класи летучості, що визначаються тиском насиченої пари. Вони маркуються літерами А, B, С (літні), D, E, F (зимові) та С1, D1 (міжсезонні). У цифрах це має приблизно такий вигляд: якщо у літніх бензинів ТНП становить 45 – 80 кПа, то у зимових 60 – 100 кПа (згідно ДСТУ 7687:2015).

На практиці це значить, що зимовий бензин на морозі має більше випарів, і значить, займання бензино-повітряної суміші від свічки запалення у промороженому двигуні відбудеться легше. Тобто двигун на зимовому пальному буде завести трохи легше. З іншого боку, влітку зимове пальне дужче забруднює атмосферу своїми випарами. Також зимовий бензин за використання влітку більше схильний до утворення парових корків у паливній системі авто. Тиск насичених парів не залежить від октанового числа бензину.

Однак, на сьогодні нормативно-законодавчою базою в Україні, а саме ДСТУ 7687:2015 та “Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив” немає сезонного літерного маркування бензинів, тому в торговій мережі воно не застосовується. Проте, показник ТНП фігурує у паспорті якості бензину, який обов’язково супроводжує кожну партію бензину на АЗК і присутній у куточку споживача кожної автозаправної станції.

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Скраплений газ пропан-бутан (LPG)

Згідно стандарту ДСТУ ЕN589:2017 в залежності від сезону в українських мережах АЗК рекомендовано реалізувати такі марки скрапленого нафтового газу: А, С, Е. В зимовий період з 16 листопада по 15 березня LPG марки А, в літній період з 16 травня по 15 вересня – Е, в перехідні, весною (з 16 березня по 15 травня) та восени (3 16 вересня по 15 листопада) реалізують марку С. Одна з головних відмінностей цих марок – тиск пари, який вимірюється за температури 40oС. Так, скраплений нафтовий газ марки А повинен мати тиск 950 кПа, для марки С – 700 кПа і лише 275 кПа – для літнього газу марки Е.

Як відомо, LPG на борту автомобіля зберігається у рідкому вигляді, і лише перед впорскуванням у циліндри в редукторі суміш переходить у газоподібний стан. Зимовий газ має випаровуватия легше.

Що буде, якщо взимку заправитися літнім газом? Оскільки паливного насосу в більшості систем ГБО немає, двигуну може не вистачати тиску газу. В першу чергу це буде помітно при непрогрітому двигуні, на високих обертах двигуна, при русі машини під навантаженням. В найгіршому випадку двигун не працюватиме на газі зовсім – автоматика переключить його на бензин.

Рекомендація Авто24

Надзвичайно важливо заправлятися на брендових АЗК, де цінують власний бренд. І не лише коли йдеться про дизпальне. Наприклад, в мережі АЗС Glusco пальне завжди якісне та відповідає сезону. Це можна перевірити, запитавши на будь-якій АЗС паспорт якості конкретного пального.