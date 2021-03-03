На сучасних АЗК працює від кількох до десятків людей. Деякі професії цікаві та творчі, однак усі – надзвичайно відповідальні.

Кожен водій, який приїжджає на АЗК, бачить принаймні двох працівників – заправника (оператора) та касира торгівельного залу. Однак це лише "вершина айсбергу”. Забезпечують безперебійну роботу заправки десятки людей. Сьогодні ми розповімо власне про працівників автозаправних комплексів.

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Звичайно, заправник та касир – дуже важливі для обслуговування клієнтів на АЗК, адже вони, як то кажуть, "на передовій". В завдання оператора АЗК входить допомогти правильно встановити автомобіль по відношенню до колонки, відкрити заправний лючок та відповідно до типу пального встановити заправний пістолет. А після заправки – не забути його витягнути!

Не забувайте правило будь-якої АЗК: не рушати, не пересвідчившись, що заправний пістолет вийнятий з горловини баку! Адже на АЗК може одразу заправлятись декілька авто і заправник банально не може бути у всіх місцях одночасно.

Також оператор нагадує клієнту про номер колонки та може надавати додаткові послуги – протерти скло, підкачати шини чи заправити бачок омивача. Але найголовніше – стежити за технікою безпеки, адже він працює з легкозаймистими речовинами. Звичайно, заправник не відмовиться від чайових, це його додатковий заробіток. Цікаво, що за статисткою наші водії не особливо щедрі, – в середньому лише кожен сьомий залишає якусь винагороду заправнику.

Окрім того, саме заправники підтримують чистоту та порядок на території автозаправного комплексу. Прибирають листя, сніг та виконують безліч дрібних завдань. На великих АЗК Glusco штат операторів складається з восьми працівників, з яких двоє – постійно на зміні. Оператори працюють за графіком, який може включати не лише добові зміни, але й денні та нічні, охоплювати вихідні чи святкові дні.

Касир торгівельного залу – це, фактично, найголовніша людина на заправці. Клієнт бачить лише його основні функції: касир приймає замовлення щодо заправки авто, продає супутні товари, які є в приміщенні АЗК чи магазині, а також готує хот-доги чи розігріває готові страви меню ToGo. Він знає все про актуальні акції та знижки в мережі, може порекомендувати товар чи аксесуари до авто.

Окрім того, саме касир приймає бензовози, відбирає проби пального. Він слідкує за документообігом, заповнює різноманітні журнали. Робота касира дуже відповідальна, бо саме він працює з грошима, і слідкує, щоб в касі завжди була мінімальна сума грошей.

Для безпеки готівка відправляєтеся в сейф через купюроприймач, сам сейф запрограмований на відкриття у обраний час, один раз на добу, по іншому його відкрити неможливо.

Також саме касир слідкує та підтримує чистоту у приміщеннях АЗК у нічний час (цілодобово, якщо на АЗК відсутня прибиральниця). Кількість касирів кожної великої АЗК Glusco – десять, три з них на зміні у денний час, двоє касирів працюють вночі. Як і оператори, касири працюють за змінним графіком.

Адміністратор-товарознавець залу забезпечує постійну наявність та правильну викладку товарів у магазині на АЗК. Наприклад, на АЗК Glusco існують товари власних торгових марок, при купівлі яких 3 грн з кожного товару надходить на благодійність. Адміністратор слідкує за наповненістю складу та строками придатності товарів. Також, саме він є "правою рукою" директора та замінює його у випадку відсутності. Адміністратор може замінити чи допомогти будь-якому працівнику АЗК. Саме адміністратор – остання сходинка перед посадою директора, але є приклади, коли директорами ставали і касири. Він працює за штатним розкладом з 9:00 до 18:00 години та лише у будні дні.

На кожному АЗК є директор. Він керує усіма процесами на об'єкті. Не дивлячись, що на АЗК він повинен знаходитись з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00, директор відповідальний за цілодобову та безперебійну роботу комплексу, тому постійно в курсі життя свого АЗК. Не думайте, що директор – це людина у білій сорочці, яка покидає свій кабінет лише задля того, щоб віддавати накази. Директор у будь-яку мить повинен замінити чи допомогти персоналу під час напливу клієнтів, стати за касовий апарат, піти заправляти автомобілі, готувати хот-доги та навіть прибирати.

Він стежить за усім документообігом, надходженням пального, його залишками у резервуарах та правильністю заповнення журналів. Директор АЗК Glusco на зв’язку 24 години та 7 днів на тиждень та у будь-яку мить готовий до вирішення різноманітних проблем. Тож у випадку будь-яких конфліктних чи складних ситуацій треба звертатись саме до нього.

Без прибиральника будь-який великий автозаправний комплекс за годину перетвориться на прохідний двір, адже тут проходить маса людей. Чистота – відповідальність саме прибиральника. Але далеко не всі АЗК мають прибиральників, це стосується лише великих комплексів; на маленьких об’єктах за чистотою стежать касири.

В кожній мережі АЗК працює відділ персоналу, або HR-відділ. У ньому оперативно відслідковують необхідність забезпечення персоналу усіх підрозділів компанії, формують вимоги до працівників та слідкують за їх дотриманням, відбирають людей на наявні вакансії тощо. Тож якщо ви шукаєте роботу, продивляйтесь вакансії мереж АЗК. Наприклад, у Glusco вакансії є на сайті компанії у спеціальному розділі. Досвід роботи в таких компаніях буде цікавим та важливим у вашій кар'єрі. Окрім того, про відкриті вакансії можна дізнатись безпосередньо на будь-якому АЗК Glusco.

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Висновок Авто24

Заправок, в яких за віконцем сидить один-єдиний касир, стає все менше. Сьогодні сучасна АЗК – це комплекс споруд та сервісів, які потребують кваліфікованих кадрів, що здатні швидко та злагоджено організувати роботу складного процесу.