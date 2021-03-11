11 березня 2021 року на 3 нафтобазах і 105 АЗК мережі ТОВ "Глуско Рітейл" проведені обшуки в рамках кримінального провадження, яке не має жодного стосунку до діяльності групи компаній Glusco.

Обшуки на об’єктах мережі “Глуско” 11 березня паралізували роботу компанії, яка приносить у державний бюджет України мільярди гривень і забезпечує робочими місцями тисячі українців.

“Наразі проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та двох відділах митного оформлення”, – повідомляють в Державній фіскальній службі України.

“Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн”, – говориться в повідомленні СБУ.

Втім, пресслужба ТОВ "Глуско Рітейл" стверджує, що “обвинувачення СБУ нібито в ухиленні від сплати податків на суму 240 млн грн виглядають дивно. Адже лише протягом 2019 – 2020 років група компаній Glusco сплатила до державного бюджету України понад 6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших платежів, а за весь час роботи – понад 10 мільярдів грн”.

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В компанії “Глуско” стверджують, що “кримінальне провадження, через яке заблокована робота мережі АЗК, жодним чином не пов'язане з групою Glusco. Провадження було розпочате за фактом вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ “АЛЬТЕРНАТІВ ЕНЕРДЖІ СОРСЕС КОМПАНІ” (код ЄДРПОУ 39974165), які не пов’язані з “Глуско” ні господарськими правовідносинами, ані відносинами контролю. Тому дії правоохоронців, які місцями застосовували фізичну силу й вилучили техніку, вважаємо неприпустимими”.

Інше припущення правоохоронних органів про відношення “Глуско” у “обігу й реалізації фальсифікованих нафтопродуктів, незаконного виготовлення підакцизних товарів, ухилення від сплати податків”, дозволяють стверджувати про зацікавленість органу слідства в створенні тиску на компанію, – стверджують в компанії.

“Щодо обвинувачень ГЛУСКО у реалізації неякісного пального, хочемо зазначити: якість пального для нас – завжди вищий пріоритет. Пальне, яке реалізується в мережі АЗК Glusco, завжди відповідає затвердженим стандартам якості, що підтверджують сотні тисяч наших задоволених клієнтів і відсутність скарг на якість пального”, – говорять в компанії.

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Через дії правоохоронців десятки тисяч споживачів залишилися без пального. Через дії правоохоронців компанія Glusco не мала змоги виконати свої зобов'язання з відвантаження пального, у тому числі підприємствам державного сектору, серед яких – пожежно-рятувальні і правоохоронні частини, лікарні та станції швидкої допомоги. Наразі відпуск нафтопродуктів залишається заблокованим. На деяких АЗК відновлено продаж газу та супутніх товарів.



“Щиро сподіваємося, що абсурдні звинувачення до нас будуть спростовані і найближчим часом ми зможемо відновити повноцінну діяльність”, – говорять в компанії.

Довідка

Glusco офіційно працює в Україні з 2017 року. За цей час компанія створила майже 2000 робочих місць, через дії силовиків вже завтра вони можуть залишитися без роботи.