На АЗК Glusco доступний європейський високооктановий бензин А-98 Super для високотехнологічних, спортивних та "заряджених" автомобілів.

Що таке пальне А-98 та в які авто воно заливається

А-98 Super – це бензин з октановим числом 98, яке визначене дослідницьким методом. Він дещо дорожчий за традиційний А-95 і фірмові види пального на основі А-95 , однак в нього є свої переваги.

"Дев'яносто восьмий" має вище октанове число, тож горить більш повільно, а детонація (горіння з вибухом) в двигуні мінімальна. Таке пальне використовується в двигунах з високим ступенем стиснення, а також на високофорсованих спортивних двигунах з турбонадувом. Необхідність використання бензину А-98 вказана в інструкції з експлуатації автомобіля.

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А якщо "мануал" загубився, погляньте на лючок бензобаку. На кришці має бути позначення А-98, Super або 95+. В цьому випадку лише при заправці "дев'яносто восьмим" автомобіль покаже все, на що він здатен – тобто заявлена заводом-виробником динаміка розгону та максимальна швидкість стануть реальністю. Також "правильний" бензин позитивно вплине на витрату пального – він стане теж більш близьким до обіцяного заводом-виробником.

Де можна придбати А-98 Super

Стандартний бензин А-98 присутній на деяких АЗК в мережі Glusco. Його наявність можна перевірити на сайті та у мобільному додатку Glusco, вибравши карту чи список АЗК та відмітивши цей вид пального. Наразі А-98 доступний на деяких заправках в Києві, Дніпрі, Миколаєві та Херсоні. До речі, в Херсоні та Миколаєві Glusco - єдина мережа АЗК, де можна знайти високооктановий бензин А-98.

Бензин А-98 Super імпортується в Україну з європейського нафтопереробного заводу ORLEN Lietuva (Литва, ЄС).

Все пальне на АЗК Glusco відповідає вимогам національних ДСТУ та Технічному регламенту на відповідність європейському екологічному стандарту Євро-5. Це легко перевірити у кутках споживача на усіх АЗК мережі GLUSCO, звіривши відповідні паспорти якості, декларації та сертифікати відповідності.

Компанія Glusco контролює і гарантує якість своєї продукції у всьому ланцюгу постачання, тому на всіх АЗК, де доступне пальне А-98 Super, воно має однаково високу стабільну якість.