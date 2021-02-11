На АЗК Glusco доступен европейский высокооктановый бензин А-98 Super для высокотехнологичных, спортивных и "заряженных" автомобилей.

Что такое топливо А-98 и в какие авто оно заливается

А-98 Super – это бензин с октановым числом 98, которое определено исследовательским методом. Он несколько дороже традиционного А-95 и фирменных видов топлива на основе А-95, однако у него есть свои преимущества. "Девяносто восьмой" имеет более высокое октановое число, поэтому горит более медленно, а детонация (горение со взрывом) в двигателе минимальна. Такое горючее используется в двигателях с высокой степенью сжатия, а также на высокофорсированных спортивных двигателях с турбонаддувом. Необходимость использования бензина А-98 указана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

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А если "мануал" потерялся, взгляните на лючок бензобака. На крышке должно быть обозначение А-98, Super или 95+. В этом случае только при заправке "девяносто восьмым" автомобиль покажет все, на что он способен – то есть заявленная заводом-изготовителем динамика разгона и максимальная скорость станут реальностью. Также "правильный" бензин положительно повлияет на расход топлива – он станет тоже более близким к обещанному заводом-изготовителем.

Где можно приобрести А-98 Super

Стандартный бензин А-98 присутствует на некоторых АЗК в сети Glusco. Его наличие можно проверить на сайте и в мобильном приложении Glusco, выбрав карту или список АЗК и отметив этот вид горючего. Сейчас А-98 доступен на некоторых заправках в Киеве, Днепре, Николаеве и Херсоне. Кстати, в Херсоне и Николаеве Glusco – единственная сеть АЗК, где можно найти высокооктановый бензин А-98.

Бензин А-98 Super импортируется в Украину из европейского нефтеперерабатывающего завода ORLEN Lietuva (Литва, ЕС).

Все топливо на АЗК Glusco соответствует требованиям национальных ДСТУ и Техническому регламенту на соответствие европейскому экологическому стандарту Евро-5. Это легко проверить в углах потребителя на всех АЗК сети GLUSCO в соответствующих паспортах качества, декларациях и сертификатах соответствия.

Компания Glusco контролирует и гарантирует качество своей продукции во всей цепи поставок, поэтому на всех АЗК, где доступно топливо А-98 Super, оно имеет одинаково высокое стабильное качество.