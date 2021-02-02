MAXX – это фирменное топливо сети АЗК Glusco, импортированное из Европы, которое содержит многофункциональную присадку.

В сети АЗК Glusco, кроме стандартного топлива ЕВРО 5, можно заправиться брендовым бензином МАХХ 95 и дизтопливом МАХХ ГП улучшенного качества.

MAXX – это фирменное топливо сети АЗК Glusco, которое получается путем улучшения эксплуатационных показателей горючего экологического класса ЕВРО 5, импортированного из Европы.

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Топливо этого бренда получается на основе нефтепродуктов, изготовленных на Мажейкяйском нефтеперерабатывающем заводе АО “ОРЛЕН Летува” (Литва, Евросоюз). Оно соответствует не только украинским стандартам, но и европейским – EN228 для бензина и для дизельного топлива EN590.

Кроме того, MAXX содержит в своем составе многофункциональную присадку Keropur, произведенную международным химическим концерном BASF (Германия).

Присадка не изменяет ни одного физико-химического показателя горючего, а только улучшает его эксплуатационные свойства, а именно:

препятствует образованию смолистых отложений в топливной системе автомобиля;

очищает топливную систему автомобиля;

препятствует образованию нагара на элементах системы подачи горючего в камеру сгорания и как результат препятствует потере мощности двигателя;

повышает защиту топливной системы от коррозии;

способствует равномерному и более полному сгоранию горючего;

уменьшает выбросы токсичных веществ в выхлопных газах (НС, СО, NOx, СО2).

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Опытные мотористы советуют пользоваться таким горючим автовладельцам, в которых автомобили очень чувствительны к качеству топлива. Кроме того, периодического использования топлива с присадками требуют все автомобили. В инструкциях по эксплуатации некоторых автопроизводителей указано, что горючее с очистительными присадками необходимо заправлять хотя бы раз в 5-10 тысяч километров. При этом стоит заливать не менее одного бака горючего с очистителями.

Также можно использовать обычное топливо и добавлять самостоятельно к нему специальные присадки, однако в этом случае сложно рассчитать их количество добавления. А в "готовом" фирменном горючем их концентрация уже оптимальна и подтверждена техническими отчетами производителя присадок.

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Как фирменное, так и стандартное топливо на АЗК Glusco соответствуют требованиям национальных ГОСТу и Техническому регламенту на соответствие европейского экологического стандарта Евро-5. Это возможно проверить в уголках потребителя на всех АЗК сети GLUSCO соответствующими паспортами качества, декларациями о соответствии и сертификатами соответствия.

Компания GLUSCO работает непосредственно с заводами-производителями, импортируя топливо из ведущих НПЗ стран ЕС Литвы (ORLEN Lietuva), Беларуси (Мозырский НПЗ) и других. Таким образом компания GLUSCO контролирует и гарантирует качество своей продукции во всей цепи поставки.