MAXX – це фірмове пальне мережі АЗК Glusco, імпортоване з Європи, яке містить багатофункціональну присадку.

В мережі АЗК Glusco, окрім стандартного пального ЄВРО 5, можна заправитись брендовим бензином МАХХ 95 та дизпаливом МАХХ ДП покращеної якості.

MAXX – це фірмове пальне мережі АЗК Glusco, яке отримується шляхом покращення експлуатаційних показників пального екологічного класу ЄВРО 5, імпортованого з Європи.

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Пальне цього бренду отримується на основі нафтопродуктів, виготовлених на Мажейкяйському нафтопереробному заводі АТ “ОРЛЕН Летува” (Литва, Євросоюз). Воно відповідає не лише українським стандартам, але й європейським – EN228 для бензину та EN590 для дизельного пального.

Окрім того, MAXX містить у своєму складі багатофункціональну присадку Keropur, вироблену міжнародним хімічним концерном BASF (Німеччина).

Присадка не змінює жодного фізико-хімічного показника пального, а тільки покращує його експлуатаційні властивості, а саме:

перешкоджає утворенню смолистих відкладень в паливній системі автомобіля;

очищує паливну систему автомобіля;

перешкоджає утворенню нагару на елементах системи подачі пального в камеру згоряння і як результат перешкоджає втраті потужності двигуна;

підвищує захист паливної системи від корозії;

сприяє рівномірному і більш повному згорянню пального;

зменшує викиди токсичних речовин у вихлопних газах (НС, СО, NOx, СО2).

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Досвідчені мотористи радять користуватись таким пальним автовласникам, в яких автомобілі дуже чутливі до якості пального. Окрім того, періодичного використання пального з присадками потребують усі автомобілі. В інструкціях з експлуатації деяких автовиробників вказано, що пальне з очисними присадками необхідно заправляти хоча би раз на 5-10 тисяч кілометрів. При цьому варто заливати не менше одного баку пального з очисниками.

Також можливо використовувати звичайне пальне та додавати самостійно до нього спеціальні присадки, однак у цьому випадку складно розрахувати їх кількість додавання. А у "готовому" фірмовому пальному їх концентрація вже оптимальна і підтверджена технічними звітами виробника присадок.

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Як фірмове, так і стандартне пальне на АЗК Glusco відповідають вимогам національних ДСТУ та Технічному регламенту на відповідність європейського екологічного стандарту Євро-5. Це можливо перевірити у кутках споживача на усіх АЗК мережі GLUSCO відповідними паспортами якості, деклараціями про відповідність та сертифікатами відповідності.

Компанія GLUSCO працює безпосередньо з заводами-виробниками, імпортуючи пальне з провідних НПЗ країн ЄС Литви, (ORLEN Lietuva), Білорусі (Мозирський НПЗ) та інших. Таким чином компанія GLUSCO контролює і гарантує якість своєї продукції у всьому ланцюгу постачання.