Давление силовых структур на сеть АЗС "Глуско" оставило без работы две тысячи человек.

11 марта в сети АЗК "Глуско" состоялись "маски шоу" силовых структур и фактическая парализация деятельности компании. Прошло пять дней, а работа сети заправочных станций до сих пор не восстановлена. 16 марта на пресс-конференции генеральный директор ООО "Глуско-Украина" Борис Ганджа рассказал об обстоятельствах этого дела.

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По словам Бориса Ганджи, формально парализация деятельности сети АЗК "Глуско" состоялась из-за "уклонения от уплаты налогов в сумме 240 млн грн". При этом гендиректор сообщил, что в среднем за 2019 – 2020 года группа компаний "Глуско" в виде налогов, сборов и других платежей перечислила в госбюджет Украины более 6 млрд грн. То есть претензии силовиков составляют менее 4% от общей суммы уплаченных налогов.

Также среди претензий силовиков – контрабанда горючего и реализация низкокачественного дизельного топлива и бензина. При этом клиентами ООО "Глуско-Украина" являются многие государственные и коммунальные предприятия. Даже служебные автомобили СБУ заправлялись в этой сети – претензий по качеству ни разу не возникало. "Контрабанда – это когда налоги не платятся. Нынешняя система снабжения и реализации нефтепродуктов из-за рубежа предполагает контроль уплаты налогов на каждом этапе. Ежегодно мы платим около 3 млрд гривен", – сказал Борис Ганджа.

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Главный юридический консультант "Глуско-Украина" Юлия Тереза ​​сообщила, что в решении суда, которым воспользовались силовики, не было ни одного упоминания компании "Глуско-Украина". "Единственная компания, которая упоминалась в постановлениях – ООО "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" – она ​​не связана с "Глуско" ни хозяйственными, ни отношениями контроля", – заявила Юлия Тереза. "Мотивировочная часть вообще не содержит никаких упоминаний о каких-либо незаконных действиях со стороны наших компаний. То есть все решения являются немотивированными", – считает Юлия Тереза.

На прямой вопрос о причинах устроенного давления Борис Ганджа ответил: "Понятно, что причина – политическая. Мне хочется верить, что ни один из наших конкурентов не пытается такими методами убрать сильного конкурента с рынка".

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Также Борис Ганджа сообщил, что клиенты, которые приобрели талоны или внесли предоплату за топливо, могут обратиться к менеджерам для компенсации своих расходов. "Мы сейчас активно работаем с нашими партнерами. Многие нефтяные компании подставили нам плечо и мы сейчас разрабатываем механизмы, чтобы все клиенты остались довольны", – отметил Борис Ганджа.

Сейчас в сети АЗК ”Глуско” можно приобрести газ и товары в магазинах (в том числе за бонусы), реализация бензинов и дизтоплива заблокирована на неопределенный срок.

Смотрите полное видео пресс-конференции ГК "Глуско":