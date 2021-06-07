Socar нещодавно став офіційним постачальником "Роснефти" в Україні і тепер збирається купити мережу АЗС Glusco.

Азербайджанська нафтова компанія Socar і власник української мережі АЗС Glusco Нісан Моїсеєв знаходяться в завершальній стадії переговорів про продаж активу. Про це enkorr повідомило одразу кілька джерел, знайомих з ходом процесу.

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Першим про переговори з продажу мережі повідомив глава групи Wexler Петро Белз в інтерв'ю "Економічній правді".

За інформацією видання, Нісан Моїсеєв виставив мережу на продаж буквально відразу після заяви про припинення поставок палива "Роснефти" в середині березня.

"В Україні ніхто не отримав пропозиції про покупку, Моісеєв розіслав пропозицію тільки міжнародним компаніям", - розповів enkorr власник великої мережі АЗС в Україні.

Інше джерело вважає, що продаж Glusco необхідно розглядати в комплексі з контрактом на поставку нафтопродуктів "Роснефти".

"Можливо, саме з цієї причини Coral Energy не стала новим оператором поставок, як було заявлено спочатку. Їм просто не потрібна ця мережа, тоді як в матрицю нечужі їй "Сокар" вона вписується ", - говорить інше джерело.

Переговори можуть завершитися протягом найближчого тижня. Після цього угода повинна дістати схвалення в Антимонопольному комітеті України.

Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснефть", який в 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. На сьогодні мережа Glusco налічує 105 АЗС і шість нафтобаз. Також компанія здійснює заправку літаків в столичних аеропортах "Бориспіль" та "Київ".

В середині березня Proton Energy Group S.A. заявила про вимушену зупинку поставок палива "Роснефти" в Україні. У квітні трейдер Coral Energy повідомив, що стане новим експортером ресурсів "Роснефти" в Україні. Однак в травні про укладення контракту з "Роснефтью" заявив Socar, почавши поставки в кінці травня. На даний момент мережа "Сокар Україна" налічує близько 60 АЗС.