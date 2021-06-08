Німецький автогігант прагне позбутись фінансових тягарів і продати свої шоуруми та СТО у тих країнах Європи, де утримувати їх менш вигідно – у Великобританії, Бельгії та Іспанії.

Mercedes-Benz має намір продати свої будівлі незалежним дилерським групам або інвесторам і оцінює кожну з них у 30–40 мільйонів євро, повідомляє Automotive News Europe, посилаючись на звіт німецького видання Handelsblatt.

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За умовами продажу, Mercedes-Benz хоче гарантій, щоб забезпечити роботою людей, які працюють у цих місцях – мова йде про близько 2800 співробітників, що працюють у виставкових залах та сервісних центрах Mercedes-Benz зараз.

“У потенційних переговорах із зацікавленими покупцями пріоритет надається їх довгостроковому економічному успіху та продовженню операцій з Mercedes-Benz”, – заявив представник автовиробника в розмові з Automotive News Europe.

Продаж будівель дозволить автовиробнику одразу отримати значну суму, а також знизити постійні витрати компанії. Автовиробнику більше не потрібно буде витрачатись на утримання будівель та зарплатню працівникам.

Mercedes планує використати ці гроші для фінансування своїх великих інвестицій в електромобілі, які все ще перебувають на досить ранніх стадіях.

Mercedes має електромобілі, такі як EQA, EQB, EQC та EQS, на черзі менший седан EQE. Найближчим часом цей список мають поповнити набагато більше моделей, а їх розробка вимагає великих грошей.

Фото: штаб-квартира Mercedes-Benz з вітриною у Мюнхені / GTspirit