Південнокорейський автовиробник придбав Boston Dynamics для розширення своїх можливостей в області робототехніки.

Boston Dynamics розробляє роботів із вдосконаленими можливостями мобільності, маніпуляцій та бачення. Найдовершенішим та найвідомішим творінням компанії є чотирилапий робот Spot, який вміє навіть танцювати.

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Hyundai Motor Group оголосила, що завершила придбання Boston Dynamics, однієї з найбільших компаній-розробників робототехніки, що базується в Массачусетсі. За даними Hyundai, угода обійшлась у 1,1 млрд доларів. Зараз корейський виробник автомобілів володіє 80 відсотками компанії, яку він придбав у Softbank, за яким все ще залишається 20 відсотків акцій.



Hyundai прагне стати постачальником інтелектуальних рішень для мобільності, прагнучи розробити передові технології, які покращують життя людей. Кінцева мета – створити ланцюжок від виробництва компонентів роботів до розумних логістичних рішень. Hyundai також вклала значні кошти в автономне водіння, штучний інтелект, міську авіаційну мобільність (UAM) та розумні фабрики. Hyundai сподівається, що майбутні вдосконалені роботи працюватимуть на виробництві більш продуктивно та сприятимуть безпеці.



У 2018 році Boston Dynamics вразила світ своїм танцюючим роботом, перша модифікація якого була представлена ще у 2015 році.



За три роки, що минули відтоді, Spot навчився нових трюків і заслужив своїм творцям визнання та увагу великих акул бізнесу.



Spot став першим комерційним роботом, випущеним Boston Dynamics у червні 2020 року. Зараз компанія має сотні роботів, що працюють у різних галузях, таких як будівництво, виробництво, видобуток нафти, енергетичне обслуговування тощо. Нещодавно компанія Boston Dynamics представила свого першого комерційного робота, призначеного для розподільчих центрів та складських приміщень. Його назва – Stretch.