Лише у Китаї сьогодні налічується понад три сотні автовиробників, тому охопити увагою абсолютно усі бренди у світі є досить проблематичним завданням, тим більше, що логотипи час від часу змінюються. Звернімо увагу на знайомі нам бренди та нові, що з'явились протягом двох останніх десятиліть.

Хоча темою є автомобільні логотипи, без всюдисущої Tesla не обійтись і тут. Успіхи новоявленого американського автовиробника стали стимулом для стрімкого розвитку електричної мобільності старими автовиробниками та появи величезної кількості стартапів. А такий новий ринковий продукт, як автомобільний бренд, потребує ідентифікації, а отже – логотипу.

Також цікаво: Citroën засудила Polestar через логотип

Сьогодні автомобільна індустрія на гребні електричної хвилі, коли практично кожен виробник має виділену лінійку електромобілів чи окремий суббренд для них. У Volkswagen це лінійка моделей ID, у BMW електромобілі позначаються літерою “i”, у Mercedes-Benz – EQ, а бренд Audi називає свої електромобілі e-tron. Свою електричну лінійку, назву і логотип для неї, має і південнокорейський бренд Hyundai.

Фото: логотипи електричних лінійок BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi та Hyundai

Бренд Ford не виводив свої електромобілі в окремий суббренд, але логотип для них все ж має:

Інша американська марка – Dodge, нещодавно оголосила, що у 2024 випустить електрокар з іменем і духом легендарного маслкара Charger. І зразу показала загадковий трикутний логотип, зовсім не схожий на текстовий логотип Dodge, чи гірського барана з емблеми позашляховиків і пікапів Ram.

А от логотип австралійської марки Holden може піти в небуття, разом з нею самою, якщо авторські права на бренд не будуть викуплені.



Автомобільні логотипи, які змінились останнім часом:

Dacia



У рамках стратегії змін під назвою “Ренолюція”, материнської компанії Renault, румунський бренд Dacia змінив емблему та вигляд текстової назви.

Renault



Логотип Renault в новому дизайні став простішим, двомірним – це загальна тенденція для індустрії, яка приходить на зміну об’ємним емблемам. Знову ж таки, не останню роль у цьому зіграли електричні автомобілі, оскільки двомірний логотип легше зробити світловим.

Citroёn

За останні два десятиліття французька марка двічі змінювала емблему – у 2006 році та у 2016-му. Останній дизайн – дев’ятий варіант в історії бренду, заснованого у 1919 році.

Alfa Romeo



Італійська марка оновила свій логотип у 2015 році, одразу представивши повноколірний об’ємний варіант та двомірний монохромний.

Mini



Логотип Mini оновився у 2018 році до 60-річчя британського бренду. Пізніше до нього приєднався шеврон для електричних Mini.

Peugeot



25 лютого 2021 року Peugeot представив новий логотип: герб у формі щита, прикрашений головою лева.

Nissan



Першим логотипом японської марки був напис назви на тлі червоного кола – світанкового сонця. З новим лого, Nissan входить у новий день і нову еру, електричну.

Toyota



Емблема марки Toyota також стала простішою, двомірною, у 2020 році. З емблеми, зокрема, зникла текстова назва марки.

Opel



Кризовий для автоіндустрії 2020 рік виявився багатим на зміни – автокомпанії намагались максимально продуктивно використати вимушені паузи у звичному робочому процесі. Було сформовано міжконтинентальний альянс Stellantis, до складу якого потрапив і Opel. У рамках масштабної модернізації німецького бренду було представлено повністю новий бренд-бук і мову дизайну автомобілів Opel.

BMW



Знаменитий біло-блакитний “пропелер” – символ баварського автовиробника, у 2020 році став лаконічнішим і чистішим.

KIA



Південнокорейський бренд Kia так урочисто відзначив зміну логотипу, що потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Lada



Російський бренд, підконтрольний групі Renault, оновив свій шеврон та слоган у 2021 році.

Нові бренди та логотипи

Polestar



Колись позначення Polestar використовувалось для спортивних версій автомобілів Volvo, а також для назви заводської автоспортивної команди Polestar Racing Team, а у 2015 році шведський виробник оголосив про створення окремого автомобільного бренду з такою назвою. Його символ – полярна зоря.

Tesla



Бренд Tesla з’явився у 2003 році, з логотипом, який відрізнявся від традиційних кіл та овалів більшості марок, декларуючи особливість самих машин Tesla.

Hummer



Бренд Hummer існував з 1992 по 2010 рік. Адаптовані для цивільних, військові позашляховики мали занадто “брудні” мотори, й концерн GM згорнув діяльність марки. Але у 2020 році американський концерн оголосив про повернення марки в електричному форматі, пізніше показав новий логотип, а навесні цього року вже представив батарейні позашляховик і пікап GMC Hummer.

Apollo



Марка Apollo, раніше відома як Gumpert, – німецько-китайський виробник суперкарів, заснований у 2004 році.

Automobili Pininfarina



Компанія, яка майже століття створювала дизайн для автомобілів різних виробників, у 2020 році сама стала автовиробником, випустивши електричний суперкар Pininfarina Battista.

Bollinger



Bollinger Motors – американський виробник електромобілів, заснований у 2014 році.

Cupra



Заснований у 1985 році, як “Підрозділ спеціальних автомобілів SEAT”, бренд Cupra у 2018 році став окремою маркою автомобілів.

DS Automobiles



Назва бренду походить від автомобіля Citroen DS, що випускався з 1955 по 1975 роки. В період з 2009 по 2014 рік літерами DS французький виробник позначав найдорожчі версії своїх моделей. А у червні 2014 року DS Automobiles став самостійним брендом.

Genesis



Марка автомобілів класу преміум компанії Hyundai Motor, виділена у самостійний бренд у 2015 році.

Nikola



Американська компанія Nikola, заснована у 2014 році, спеціалізується на виробництві електричних автомобілів. Як і Tesla, названа на честь винахідника Ніколи Тесла.

NIO



Китайський виробник електромобілів, якому вдалось вийти на європейський ринок. Компанія NIO заснована у 2014 році.

Lynk & Co



Цей бренд з’явився у 2016 році, як плід співпраці між китайським концерном Geely шведською маркою Volvo.

Lucid



Lucid Motors була заснована у 2007 році, як Atieva. Американська компанія спеціалізується на виробництві електромобілів.

Lordstown



Американський виробник електромобілів, заснований у 2018 році. Базується на колишньому заводі концерну General Motors і має значну фінансову підтримку від нього ж.

Rimac



Хорватський виробник електромобілів, заснований у 2009 році, зараз тісно пов’язаний з Porsche та Bugatti.

Rivian



Компанія Rivian Automotive була заснована у США у 2009 році, як виробник електрокарів. Має значну фінансову підтримку від Ford.

Xpeng



Китайський бренд електричних автомобілів Xpeng з’явився у 2014 році та є одним із небагатьох китайських виробників, яким вдалось вийти на експортні ринки за межами Азії.