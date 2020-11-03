Шеврон французького виробника є символічним зображенням зубців з шестерні, тоді як лого шведської марки – це полярна зірка. Та є нюанс.

Бренду Citroën вже більше 100 років і за цей час дизайн логотипа не раз мінявся, залишаючись впізнаваним, завдяки ключовому елементу – двом “стрілам”, розташованим одна над одною. Вони символізують зубці приводу, який змушує колеса обертатись.

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Марка Polestar має лиш чверть століття історії, а у якості самостійного автовиробника існує лише з 2017 року. Логотип бренду – чотирипроменева полярна зірка, зображена за допомогою двох “стріл”, спрямованих одна на одну. Саме форма “стріл” не сподобалась маркетологам Citroën і змусила юристів формулювати претензії для судового розгляду.



Фото: еволюція логотипів Citroen

Шанси помилково прийняти Citroën та Polestar досить низькі, і паризький суд, який отримав справу, визнав це. Але він також врахував твердження Citroën, що логотип французької марки також лежить в основі емблеми марки DS, яка виділилась у самостійний бренд у 2014 році. Нарешті, повідомляється, що Polestar переробив свій логотип у 2017 році – через десять років після того, як Citroën востаннє відредагував свій.



Фото: логотип Polestar

У підсумку, суддя виніс Polestar штраф у розмірі 150 000 євро і заборонив шведсько-китайському бренду продавати свої машини на французькому ринку протягом шести місяців, повідомляє французький Automobile Magazine. Це не надто страшний вирок для Polestar, оскільки Polestar не працює і поки що навіть не планує продавати машини у Франції.