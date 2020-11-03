Шевроном французского производителя является символическое изображение зубцов из шестерни, тогда как логотип шведской марки – это полярная звезда. Но есть нюанс.

Бренду Citroën уже больше 100 лет и за это время дизайн логотипа не раз менялся, оставаясь узнаваемым, благодаря ключевому элементу – двум "стрелам", расположенным друг над другом. Они символизируют зубцы привода, который заставляет колеса вращаться.

Также интересно: Скорость SSC Tuatara в 532 км/ч ставят под сомнение, производитель повторит заезд

У марки Polestar лишь четверть века истории, а в качестве самостоятельного автопроизводителя она существует только с 2017 года. Логотип бренда – полярная звезда с четырьмя лучами, изображенная с помощью двух "стрел", направленных друг на друга. Именно форма "стрел" не понравилась маркетологам Citroën и заставила юристов формулировать претензии для судебного разбирательства.

Фото: эволюция логотипов Citroen

Шансы ошибочно перепутать Citroën и Polestar достаточно низкие, и парижский суд, который получил дело, признал это. Но он также учел утверждение Citroën, что логотип французской марки также лежит в основе эмблемы марки DS, которая выделилась в самостоятельный бренд в 2014 году. Наконец, сообщается, что Polestar переделала свой логотип в 2017 году – через десять лет после того, как Citroën последний раз отредактировал свой.



Фото: логотип Polestar

В итоге, судья вынес Polestar штраф в размере 150 000 евро и запретил шведско-китайскому бренду продавать свои машины на французском рынке в течение шести месяцев, сообщает французский Automobile Magazine. Это не слишком страшный приговор для Polestar, поскольку Polestar не работает и пока даже не планирует продавать машины во Франции.