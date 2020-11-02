Официально зафиксированная скорость американского гиперкара составляет 508,73 км/ч, а максимальная достигнутая – 532,93 км/час. Обе цифры настолько впечатляющие, что в них трудно поверить. Скептики выдвигают обвинения в мухлеже, а производитель заявляет о готовности повторных заездов для фиксации рекорда. Какие же "доказательства" имеют несогласные?

В конце октября американская компания SSC North America заявила о сенсационном достижении – преодолении скоростного барьера в 500 км/ч для серийного автомобиля. Однако единственным доказательством этого факта служит видео от самой фирмы, которое и вызывает немало вопросов.

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Скептики (среди них известные ютуберы YouTubers Shmee150 и Misha Charoudin) приводят несколько аргументов, против рекорда SSC Tuatara. Для начала, как можно увидеть на временной отметке 0:25 фирменного видео, данные о скорости GPS показывают, что машина движется со скоростью более 20 миль/ч (32 км/ч), прежде чем она даже начинает двигаться.

Далее придирчивые зрители сравнили скорость SSC Tuatara и Koenigsegg Agera, сопоставляя два видео и ориентируясь на отметки вдоль дороги, поскольку оба гиперкара проводили скоростные заезды на одной дороге.

А в этом 360-градусном видео на временной отметке 1:17 четко видно, что вертолет движется параллельно автомобилю, в то время, как машина приближается к скорости 322 км/час. Этот вертолет – Airbus H125, имеет крейсерскую скорость в 260 км/ч и не способен развивать скорость более 290 км/ч).

Еще один подозрительный момент: поставщик телеметрии для заезда – компания Dewetron – заявила: “Ни один из сотрудников компании Dewetron не присутствовал на испытаниях и не принимал участия в подготовке. Поскольку собранные данные в значительной степени основаны на правильной калибровке оборудования, мы не можем гарантировать их достоверность”.

SSC North America в ответ на упреки обещает провести заезды SSC Tuatara повторно, причем сделать это публично, с привлечением журналистов, легальной телеметрии и наблюдателей-экспертов.

Фото: SSC Tuatara / SSC North America