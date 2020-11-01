Американская компания Lucid Motors выпустила новый седан Lucid Air. Он имеет электрический мотор на каждой оси, а общая мощность авто – 1095 лошадиных сил.

Под полом серийного авто установили батарею, заряда которой хватает на 832 километра. Подробнее об этом – в программе "Авто24" на 24 канале.

Читайте также Kia K5 выполнила сногсшибательный прыжок с разворотом на 360 градусов: впечатляющее видео

В чем особенность электромобиля

Компания готовит еще более мощную версию с 3 моторами. На каждое заднее колесо будет приходиться отдельный электродвигатель. Такой электромобиль может появиться в продаже уже в конце 2021 года.

Lucid Air / Скриншот с видео

Благодаря этому авто, Lucid Motors хочет побить рекорды трехмоторного Tesla Model S Plaid. По словам экспертов, трехмоторный Lucid Air будет иметь 1216 сил. В то же время ускорение, которое в нынешнем серийном седане составляет 2,5 секунды, может сократиться до 1,5.

Lucid Air на трассе Laguna Seca

Компания вывела на трек Laguna Seca свой экспериментальный трехмоторный прототип. В Lucid Motors пока официально не сообщили, какое время установил электромобиль во время этих заездов.

Однако те, кто следил за процессом, заявили, что машина проезжает круг за 1 минуту 33 секунды. Это минимум на 3 секунды быстрее, чем Tesla.

Lucid Air на треке Laguna Seca: смотрите видео

Также в выпуске:

Новый электрический кроссовер Volkswagen ID.4 только появится на рынке, но его производство уже наладили на одном из немецких заводов. Позже его начнут производить в Китае и в Америке. Сейчас заказать машину можно только в заднеприводном исполнении с электромотором, который разгоняет ее до 100 километров в час за 8,5 секунд.

Смотрите полный выпуск "Авто24": видео