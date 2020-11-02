Офіційно зафіксована швидкість американського гіперкара становить 508,73 км/год, а максимальна досягнута – 532,93 км/год. Обидві цифри настільки вражаючі, що у них важко повірити. Скептики висувають звинувачення у махлюванні, а виробник заявляє про готовність повторних заїздів для фіксації рекорду. Які ж "докази" мають незгодні?

Наприкінці жовтня американська компанія SSC North America заявила про сенсаційне досягнення – подолання швидкісного бар’єру у 500 км/год для серійного автомобіля. Однак єдиним доказом цього факту служить відео від самої фірми, яке і викликає чимало запитань.

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Скептики (серед них відомі ютубери YouTubers Shmee150 та Misha Charoudin) наводять кілька аргументів, проти рекорду SSC Tuatara. Для початку, як можна побачити на часовій позначці 0:25 фірмового відео, дані про швидкість GPS показують, що машина рухається зі швидкістю більше 20 миль/год (32 км/год), перш ніж вона навіть починає рухатися.

Далі прискіпливі глядачі порівняли швидкість SSC Tuatara та Koenigsegg Agera, співставляючи два відео та орієнтуючись на відмітки обабіч дороги, оскільки обидва гіперкара проводили швидкісні заїзди на одній дорозі.

А у цьому 360-градусному відео на часовій відмітці 1:17 чітко видно, що вертоліт рухається паралельно автомобілю, у той час, як машина наближається до швидкості 322 км/год. Цей вертоліт – Airbus H125, має крейсерську швидкість у 260 км/год і не здатен розвивати швидкість більше 290 км/год).

Ще один підозрілий момент: постачальник телеметрії для заїзду – компанія Dewetron – заявила: “Жоден із співробітників компанії Dewetron не був присутній на випробуваннях і не брав участі в підготовці. Оскільки зібрані дані в значній мірі засновані на правильному калібруванні обладнання, ми не можемо гарантувати їх достовірність”.

SSC North America у відповідь на закиди обіцяє провести заїзди SSC Tuatara повторно, причому зробити це публічно, із залученням журналістів, легальної телеметрії і спостерігачів-експертів.

Фото: SSC Tuatara / SSC North America