Нову емблему на машинах Renault можна буде побачити з наступного року, а до 2024 року увесь модельний ряд марки носитиме нові шильдики.

Наприкінці минулого року французький автовиробник оголосив про початок “Ренолюції” – революційних змін для бренду, його філософії та бізнес-стратегії. А тепер перші зміни можна побачити неозброєним оком, оскільки вони торкнулись найбільш знакової деталі – логотипа Renault.

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Volkswagen, Opel, Kia, Peugeot, Maserati, Nissan – ці бренди останнім часом змінили свої логотипи. Renault робить те ж саме і почне обладнувати новими емблемами свої серійні автомобілі з 2022 року. Форма нового логотипу залишається незмінною з 1925 року – це ромб, але він матиме інший стиль виконання. Фактично, тепер це два ромби, переплетених між собою.

Новий логотип був вперше продемонстрований на концепті Renault 5 Prototype. Розробка нового логотипу велася з 2019 року. Колишню його форму зберегли, але сам ромб став чистішим.

Фото: новий логотип Renault та історичні емблеми / Renault

“Перед нами стояло завдання оновити логотип, надавши нового змісту і сучасних цінностей, зберігаючи баланс між спадщиною бренду і початком нової ери”, – каже директор з дизайну Renault Жиль Відаль.

За історію свого існування Renault кілька разів змінювала фірмовий стиль. У 1925 році був вперше представлений логотип у формі ромба, який зрештою став символом французької марки. Він змінювався вісім разів, а нинішня версія стала дев'ятою.

Цікаво, що споріднений бренд Dacia також показав на одному зі своїх останніх концептів нову емблему – у кросовера Bigster був зовсім інший логотип, ніж у сучасних машин. І це при тому, що кілька років тому “Дача” вже оновлювала свій логотип. Залишилось дочекатись офіційного оголошення від Dacia.