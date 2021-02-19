Культовий автомобіль 70-х з фарами, що підморгують, це вам про щось говорить? Звичайно ж, про R5!

Його пустотливий зовнішній вигляд є частиною європейської автомобільної спадщини, а прототип Renault 5, презентований у січні, не може зрікатися свого прабатька. Ніколя Жарден, дизайнер екстер'єру прототипу, розповідає нам, як він переосмислив відомий зовнішній вигляд оригінального Renault 5 по-сучасному.

Овва! R5! Всі знайомі з його пустотливим і бунтівним зовнішнім виглядом, який швидко став таким же культовим, як і сама машина. Вже в 1972 році Renault втілив цей дизайн у “Les aventures de Supercar” (“Пригодах Суперкара”), відомому рекламному мультфільмі. Також його можна було побачити на дорогах під час заходу "Take the wheel", який проводився в ті часи.

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Тоді Renault 5, прикрашений симпатичними оченятами на фарах, збирався знайомитися з французами. Саме цей символічний та проникливий погляд Ніколя Жарден хотів відтворити на прототипі Renault 5, рухаючи його до майбутнього.

Від культового вигляду до переосмислення

Прототип Renault 5, представлений 14 січня, що передбачає майбутню електричну модель, яка стане спадкоємицею R5, вже змусив написати багато про себе. Варто сказати, що його дизайнери блискуче переосмислили оригінальний стиль версії 1972 року. Не маючи ретро рис, прототип відразу демонструє впізнавані гени свого культового прабатька. Ніколя Жарден із серця Теноцентра, місця, де розробляють концепції та моделі Групи Renault, розкриває походження проекту: "Робота над прототипом не надавала забагато свободи. Це була робота з переосмислення R5 та його проекції у майбутнє для осучаснення цього об'єкту".

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Аби змінити дизайн грайливих фар та денних ходових вогнів, "розпочали з ліній, кутів та радіусів елементів передньої частини оригінального R5. Потім, просуваючись в ескізах, фари почали суттєво відрізнятися за своїми пропорціями, а також за своїм дизайном".

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Їх остаточна, дуже добре опрацьована версія надзвичайно виточена, нагадує посмішку та трохи примружені очі. Що стосується денних ходових вогнів прямокутної форми знизу, які нагадують додаткові протитуманні фари того часу, то вони вмонтовуються в бампер такого ж кольору, як і кузов, як це робилося тоді. "Їх кристалічна і тривимірна обробка, їх дуже точний розріз нагадує гравірування лазером і здається чимось зі світу аеродинаміки та аеронавтики".

Технології, що надають виразності

Врешті-решт, ультрасучасні процеси надали змогу винайти канонічний вигляд R5. Особливо світлодіодна матрична технологія дозволяє інтегрувати рух шляхом програмування анімації, щоб оживити фари. Це проілюстровано анімацією привітання. Новий логотип автомобіля спалахує і запускає анімацію, яка простягається до передньої решітки радіатора. Після цього фари оживають так, ніби машина “підморгує”. Це “підморгування” неможливо залишити поза увагою! "Завдяки матричній технології та анімації під час привітання, ми змогли відтворити виразність та жвавість оригінального вигляду автомобіля".

Отже, чи завдяки своєму дизайну, чи завдяки технологіям, фари прототипу Renault 5 на папері мають мало спільного з фарами R5 того часу. Врешті-решт ми добре впізнаємо його вигляд. Виграшна ставка! "Аби бути гідним спадкоємцем R5, автомобіль мав стати виразним і жвавим. Ми досягли успіхів завдяки цьому прототипу, справжньому об'єкту сучасного дизайну, що втілює “joie de vivre” (фр. “пристрасть до життя") від Renault” – підсумовує Ніколя Жарден.