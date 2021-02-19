Культовый автомобиль 70-х с подмигивающими фарами, это вам о чем-то говорит? Конечно же, это R5!

Его озорной внешний вид является частью европейского автомобильного наследия, а прототип Renault 5, презентованный в январе, не может отрекаться от своего прародителя. Николя Жарден, дизайнер экстерьера прототипа, рассказывает нам, как он переосмыслил известный внешний вид оригинального Renault 5 по-современному.

Ого! R5! Все знакомы с его озорным и бунтующим внешним видом, который быстро стал таким же культовым, как и сама машина. Уже в 1972 году Renault воплотил этот дизайн в “Les aventures de Supercar” (“Приключениях Суперкара”), известном рекламном мультфильме. Также его можно было увидеть на дорогах во время мероприятия "Take the wheel", который проводился в те времена.

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Тогда Renault 5, украшенный симпатичными глазками на фарах, собирался знакомиться с французами. Именно этот символический и проницательный взгляд Николя Жарден хотел воссоздать на прототипе Renault 5, двигая его к будущему.

От культового вида к переосмыслению

Прототип Renault 5, представленный 14 января, предполагающий будущую электрическую модель, которая станет наследницей R5, уже заставил написать много о себе. Стоит сказать, что его дизайнеры блестяще переосмыслили оригинальный стиль версии 1972 года. Не имея ретро-черт, прототип сразу демонстрирует узнаваемые гены своего культового прародителя. Николя Жарден из сердца техноцентра, места, где разрабатывают концепции и модели группы Renault, раскрывает происхождение проекта: "Работа над прототипом не давала слишком много свободы. Это была работа по переосмыслению R5 и его проекции в будущее для осовременивания этого объекта".

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Чтобы изменить дизайн игривых фар и дневных ходовых огней, "начали с линий, углов и радиусов элементов передней части оригинального R5. Затем, продвигаясь в эскизах, фары начали существенно отличаться по своим пропорциям, а также по своему дизайну".

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Их окончательная, очень хорошо проработанная версия чрезвычайно выточена, напоминает улыбку и чуть прищуренные глаза. Что касается дневных ходовых огней прямоугольной формы снизу, которые напоминают дополнительные противотуманные фары того времени, то они монтируются в бампер такого же цвета, как и кузов, как это делалось тогда. "Их кристаллическая и трехмерная обработка, их очень точный разрез напоминает гравировку лазером и кажется чем-то из мира аэродинамики и аэронавтики".

Технологии, придающие выразительности

В конце концов, ультрасовременные процессы позволили изобрести канонический облик R5. Особенная светодиодная матричная технология позволяет интегрировать движение путем программирования анимации, чтобы оживить фары. Это проиллюстрировано анимацией приветствия. Новый логотип автомобиля вспыхивает и запускает анимацию, которая простирается до передней решетки радиатора. После этого фары оживают так, будто машина “подмигивает”. Это “подмигивание” невозможно оставить без внимания! "Благодаря матричной технологии и анимации во время приветствия мы смогли воссоздать выразительность и живость оригинального внешнего вида автомобиля".

Итак, то ли благодаря своему дизайну, то ли благодаря технологиям фары прототипа Renault 5 на бумаге имеют мало общего с фарами R5 того времени. В конце концов, мы хорошо узнаем его облик. Выигрышная ставка! "Чтобы быть достойным наследником R5, автомобиль должен был стать выразительным и оживленным. Мы добились успеха благодаря этому прототипу, настоящему объекту современного дизайна, который воплощает “joie de vivre” (фр. “страсть к жизни") от Renault”, – заключает Николя Жарден.