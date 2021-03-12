Новую эмблему на машинах Renault можно будет увидеть со следующего года, а к 2024 году весь модельный ряд марки будет носить новые шильдики.

В конце прошлого года французский автопроизводитель объявил о начале "Ренолюции" – революционных изменений для бренда, его философии и бизнес-стратегии. А теперь первые изменения можно увидеть невооруженным глазом, так как они коснулись наиболее знаковой детали – логотипа Renault.

Смотрите также: французы научили "новый" Renault 5 "подмигивать" фарами

Volkswagen, Opel, Kia, Peugeot, Maserati, Nissan – эти бренды в последнее время изменили свои логотипы. Renault делает то же самое и начнет оборудовать новыми эмблемами свои серийные автомобили с 2022 года. Форма нового логотипа остается неизменной с 1925 года – это ромб, но он будет иметь другой стиль исполнения. Фактически, теперь это два ромба, переплетенных между собой.

Новый логотип был впервые продемонстрирован на концепте Renault 5 Prototype. Разработка нового логотипа велась с 2019 года. Бывшую его форму сохранили, но сам ромб стал чище.

Фото: новый логотип Renault и исторические эмблемы / Renault

"Перед нами стояла задача обновить логотип, предоставив новый смысл и современные ценности, сохраняя баланс между наследием бренда и началом новой эры", – говорит директор по дизайну Renault Жиль Видаль.

За историю своего существования Renault несколько раз меняла фирменный стиль. В 1925 году был впервые представлен логотип в форме ромба, который в итоге стал символом французской марки. Он менялся восемь раз, а нынешняя версия стала девятой.

Интересно, что родственный бренд Dacia также показал на одном из своих последних концептов новую эмблему – у кроссовера Bigster был совсем другой логотип, чем у современных машин. И это при том, что несколько лет назад "Дача" уже обновляла свой логотип. Осталось дождаться официального объявления от Dacia.