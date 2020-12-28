Новий керівник компанії запланував масштабні зміни в економічній політиці, орієнтовані на скорочення витрат, а також відмову від випуску деяких актуальних моделей.

На початку цього року компанія Renault, разом з партнерами по альянсу – Nissan і Mitsubishi, представили нову глобальну стратегію реструктуризації свого бізнесу, а зараз стало відомо більше про плани французького бренду.

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Гендиректор Groupe Renault Лука де Мео представить стратегічний план 14 січня, але вже зараз відомі його основні тези, повідомляє Automotive News Europe з посиланням на Automobilwoche. Документ, що описує плани, отримав назву Renaulution (“Ренолюція”), що свідчить про масштабні зміни для французького бренду.

Головний пріоритет де Мео – економія коштів. Точні цифри не названі, однак новий бос хоче знизити витрати, відмовившись від паралельної розробки технологій. Якщо Nissan або Mitsubishi вже мають готове рішення – воно буде застосоване у автомобілях Renault, замість того, щоб працювати над власним.

Крім того, не буде інвестицій в проекти без швидких комерційних перспектив. Ще раніше компанія оголосила про намір знизити витрати на інженерно-технічне забезпечення на 800 мільйонів євро на рік та скоротити 1,5 тисячі робочих місць.

Модельний ряд Renault планується скоротити приблизно на третину. Подібне рішення вже допомогло групі PSA, коли вона припинила виробництво нерентабельних моделей Opel – Adam, Karl та Cascada. Які саме моделі зникнуть з лінійки Renault та коли – Лука де Мео повинен розкрити 14 січня.