Новый руководитель компании запланировал масштабные изменения в экономической политике, ориентированные на сокращение расходов, а также отказ от выпуска некоторых актуальных моделей.

В начале этого года компания Renault вместе с партнерами по альянсу – Nissan и Mitsubishi представили новую глобальную стратегию реструктуризации своего бизнеса, а сейчас стало известно больше о планах французского бренда.

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Гендиректор Groupe Renault Лука де Мео представит стратегический план 14 января, но уже сейчас известны его основные тезисы, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на Automobilwoche. Документ, описывающий планы, получил название Renaulution (”Ренолюция"), что свидетельствует о масштабных изменениях для французского бренда.

Главный приоритет де Мео – экономия средств. Точные цифры не названы, однако новый босс хочет снизить издержки, отказавшись от параллельной разработки технологий. Если Nissan или Mitsubishi уже имеют готовое решение – оно будет применено в автомобилях Renault, вместо того, чтобы работать над собственным.

Кроме того, не будет инвестиций в проекты без быстрых коммерческих перспектив. Еще ранее компания объявила о намерении снизить расходы на инженерно-техническое обеспечение на 800 миллионов евро в год и сократить 1,5 тысячи рабочих мест.

Модельный ряд Renault планируется сократить примерно на треть. Подобное решение уже помогло группе PSA, когда она прекратила производство нерентабельных моделей Opel – Adam, Karl и Cascada. Какие именно модели исчезнут из линейки Renault и когда – Лука де Мео должен раскрыть 14 января.