Больше всего краж транспорта происходит в США, а если сравнивать с количеством населения – на Бермудах и в Новой Зеландии. Украина едва входит в сотню стран по этому показателю, а по количеству краж транспорта – в четвертом десятке.

Если проанализировать среднее количество краж автотранспорта за последние 5 лет согласно данным ООН, то страной с наибольшим количеством угонов автотранспорта являются США – около 727 тысяч случаев за год. Конечно, парк автомобилей там самый большой в мире, есть из чего выбирать.

Вторая по этому показателю Бразилия имеет аж втрое меньшую статистику, уверены в "Угона.нет" – 251 тысяча краж за 12 месяцев. Далее идет Индия, причем большая часть краж там приходится на мототранспорт. Следующие страны, где воруют многие, – Франция, Италия и Мексика. В десятку также входят Великобритания, Канада, Россия и Австралия. Украина с показателем около 4 тысяч краж авто в год – примерно в четвертом десятке.

Другой показатель – кражи автотранспорта на 100 тысяч населения. По этой статистике лидируют Бермуды и Новая Зеландия – страны, в которых на каждых сто жителей приходится одна кража. Просто страны воров какие-то! А вот США здесь уже на 10-м месте, Украина едва вошла в сотню.

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Согласно данным Интерпола, из Северной Америки краденые авто перемещаются в Латинскую Америку, Африку и Среднюю Азию. Из Европы поставки краденых машин поступают в Восточную Европу, Африку и Ближний Восток.

Интересно, что еще 10-20 лет автомобили воровали еще больше – например, в Америке их число доходило до 1-1,5 миллиона в год! Главная причина угонов – использование машины для других преступлений или желание подростков "покататься". Вот почему так много краденых авто на страховых аукционах США! Подталкивали преступников к таким действиям сами владельцы машин – в 80% случаев они оставляли ключи просто в своем авто!

Правительства стран по-разному подходят к решению проблемы краж автотранспорта. Большинство идет по пути повышения ответственности за это правонарушение и введения уголовной ответственности. Так сделали в Канаде, США и Украине. Однако это не очень существенно сказалось на количестве краж. В Иране за это публично отрубают руку или ногу, и такая кара действенна. А в Австралии новую машину маркируют специальной краской, а затем проверяют ее нанесение при каждой перерегистрации. Подобным образом действует Toyota в России. Впрочем, эффект также незначительный.

Больше о кражах авто в мире – в видео:

Напомним, что в Украине находят каждую вторую украденную машину.