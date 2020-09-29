Шансы, что полиция найдет угнанный автомобиль примерно 50 на 50.

В Украине за 8 месяцев текущего года уровень раскрываемости угонов транспортных средств составляет 52%, что вдвое выше, чем в 2016 году за аналогичный период. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"За 8 месяцев этого года было угнано более 3 100 авто, найдены более 1 600 авто. Процент (раскрытие угонов авто – ред.) 52 процента, а в 2016 году за 8 месяцев (он составил – ред.) 26 процентов. То есть в два раза вырос этот процент”, – сказал Геращенко.

В свою очередь начальник уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский сообщил, что, среди прочего, за 8 месяцев этого года полиция задокументировала 2 преступные организации и 8 организованных преступных групп – общим количеством 53 участника, которые похитили, в частности, 72 элитных автомобиля, в том числе с использованием спецсредств.

Замминистра отметил, что иногда на граждан, у которых угоняют авто, затем выходят угонщики, чтобы предложить им вернуть авто за так называемый выкуп, и достаточно большое количество граждан до сих пор идет на такие условия и платит деньги вымогателям.

“Хочу обратиться к гражданам – пожалуйста, не идите на условия похитителей, Не платите деньги за угон авто, и обращайтесь в любом случае в Национальную полицию и помогайте нам находить угонщиков авто, чтобы улицы были еще тише и никто не боялся за свои автомобили”, – отметил Геращенко.

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Напомним, Верховная Рада 3 сентября приняла изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 22 сентября. 24 сентября этот закон опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины", и он вступил в силу на следующий день.

Согласно закону, незаконное завладение транспортным средством наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан. Эти же действия, совершенные группой лиц, или если они сопровождаются насилием, предусматривают наказание на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества или без такового.

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