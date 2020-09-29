Начиная с 1 октября в Украине водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения вне населенных пунктов.

Согласно п. 9.8 ПДД Украины, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

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Это требование правил дорожного движения является обязательным для выполнения в любое время суток.

Невыполнение этого требования является нарушением требований ПДД, которое для полицейского является основанием остановить автомобиль и проверить имеющиеся документы.

Некоторые полицейские считают, что нарушение этого правила влечет за собой наложение штрафа в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (425 грн). Однако, юристы доказывают, что взыскание штрафа за это нарушение является неправомерным.

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