Починаючи з 1 жовтня в Україні водії зобов'язані включати ближнє світло фар або денні ходові вогні під час руху поза населеними пунктами.

Згідно п. 9.8 ПДР України, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу - ближнє світло фар.

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Ця вимога правил дорожнього руху є обов'язковим для виконання в будь-який час доби.

Невиконання цієї вимоги є порушенням вимог ПДР, яке для поліцейського є підставою зупинити автомобіль і перевірити наявні документи.

Деякі поліцейські вважають, що порушення цього правила тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (425 грн). Проте юристи доводять, що стягнення штрафу за це порушення є неправомірним.

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