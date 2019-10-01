Відповідний пункт правил існує, а от щодо покарання за його невиконання – формулювання розмите.

Згідно пункту 9.8 Правил дорожнього руху України, "з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар".

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Таким чином, водій автомобіля поза населеним пунктом має ввімкнути ближнє світло, якщо на його авто немає денних ходових вогнів. Водночас замість денного світла вмикати габаритні вогні або протитуманки заборонено. Протитумані фари, як і дальнє світло, можна вмикати лише за умови недостатньої видимості. Такого поняття, як "габарити", взагалі в ПДР немає.

Втім, за нагадуванням правозахисника Володимира Караваєва, згідно статті 32 Конвенції про дорожній рух, "4. Протитуманні ліхтарі можуть бути включені тільки під час густого туману, снігопаду, сильного дощу або в аналогічних умовах, що стосується передніх протитуманних ліхтарів, вони можуть використовуватися також замість ліхтарів ближнього світла".

Щодо покарання за їзду без світла за межами населених пунктів, то тут є розбіжності між позицією поліції та правозахисників. Якщо поліцейський зупинить за містом авто без світла, він накладає штраф згідно ст. 122 ч. 2, за якою штраф складає 425 грн.

Водночас "Дорожній адвокат" впевнений, що ця стаття може бути використана лише "за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами лише при початку руху чи зміні його напрямку".

А їзда з вимкненими світловими приладами настає згідно статті 125 Кодексу, як за "інші порушення правил дорожнього руху" і тягне за собою лише попередження, впевнений Дорожній Адвокат.

Втім, доводити свою правоту згідно цих міркувань водію доведеться в суді, після того, як поліцейський випише штраф.

Таким чином, вмикати фари поза населеними пунктами потрібно, тим більше що це підвищує рівень безпеки дорожнього руху!

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