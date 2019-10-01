Соответствующий пункт правил существует, а вот о наказании за его неисполнение – формулировка размыта.

Согласно пункту 9.8 Правил дорожного движения Украины, "с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар".

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Таким образом, водитель автомобиля вне населенного пункта должен включить ближний свет, если на его авто нет дневных ходовых огней. В то же время вместо дневного света включать габаритные огни или противотуманки запрещено. Противотуманные фары, как и дальний свет, можно включать только при условии недостаточной видимости. Такого понятия, как "габариты", вообще в ПДД нет.

Впрочем, по напоминанию правозащитника Владимира Караваева, согласно статье 32 Конвенции о дорожном движении, "4. Противотуманные фонари могут быть включены только во время густого тумана, снегопада, сильного дождя или в аналогичных условиях, касается передних противотуманных фонарей, они также могут использоваться вместо фонарей ближнего света".

Что касается наказания за езду без света вне населенных пунктов, то тут есть расхождения между позицией полиции и правозащитников. Если полицейский остановит за городом авто без света, он накладывает штраф согласно ст. 122 ч. 2, по которой штраф составляет 425 грн.

В то же время "Дорожный адвокат" уверен, что эта статья может быть использована только "за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления".

А езда с выключенными световыми приборами наступает согласно статье 125 Кодекса, как за "другие нарушения правил дорожного движения" и влечет за собой лишь предупреждение, уверен Дорожный Адвокат.

Впрочем, доказывать свою правоту по этим соображениям водителю придется в суде, после того, как полицейский выпишет штраф.

Таким образом, включать фары вне населенных пунктов нужно, тем более что это повышает уровень безопасности дорожного движения!

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