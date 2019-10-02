З 1 жовтня поліція почала активно штрафувати водіїв які не вмикають денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеним пунктом.

Останніми днями точиться багато обговорень щодо того, як поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв, які порушують цю вимогу Правил дорожнього руху й не вмикають денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеними пунктами.

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Говорять про законність штрафу за цей вид правопорушення й висловлюють свої думки щодо необхідності винесення попередження тим водіям, які таку вимогу порушили.

Отже, мова піде саме про відповідальність за порушення цієї вимоги. (Якщо мовою більш юридичною, то що застосовувати: ч.2 ст.122 КУпАП чи ст.125 КУпАП.) Через не зовсім чіткі визначення в законодавстві з даного приводу і тривають ці дискусії.

На думку поліції, застосовано має бути саме ч.2 ст.122 КУпАП, а фари ближнього світла в даному контексті є зовнішніми світловими приладами. Свою позицію поліція аргументує наступним чином:

ПДР України:

1. Пункт 9.8 "з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар".

2. Пункт 19. Користування зовнішніми світловими приладами. "У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої: пристрої:

а) на всіх механічних транспортних засобах — фари ближнього (дальнього) світла; ..."

КУпАП:

ч. 2 ст. 122 КУпАП встановлює адміністративну відповідальність,

зокрема, за користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів. Санкція – накладення штрафу в розмірі 425 грн або 50 штрафних балів.

Попри наявність дещо різної судової практики з цього приводу, багато судів, в тому числі апеляційної та касаційної інстанції, притримуються вищезгаданої позиції. Наприклад, у постанові Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.03.2018 № 876/1246/18 суд дійшов висновку, що дійсно в даному контексті "ближнє світло фар є зовнішнім освітлювальним приладом, та у разі його неввімкнення відповідно до вимог ПДР України передбачена відповідальність за ч. 2 ст. 122 КУпАП."

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Є і інша практика. Деякі суди вважають що за таке порушення не може бути штрафу, а передбачено лише попередження. Але в будь якому разі водіям набагато простіше ввімкнути денні ходові вогні або ближнє світло фар поза населеним пунктом, аніж доводити свою правоту у судовому порядку.