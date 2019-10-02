С 1 октября полиция начала активно штрафовать водителей которые не включают дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенного пункта.

В последние дни идет много обсуждений относительно того, как полицейские могут привлекать к ответственности водителей, которые нарушают это требование Правил дорожного движения и не включают дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенных пунктов.

Читайте также: отмена акциза и возврат техосмотра: чего ждать украинскому авторынку

Говорят о законности штрафа за этот вид правонарушения и высказывают свои мнения о необходимости вынесения предупреждения тем водителям, которые такое требование нарушили.

Итак, речь пойдет именно об ответственности за нарушение этого требования. (Если языком более юридическим, то что применять: ч. 2 ст. 122 КУоАП или ст. 125 КУоАП.) За не совсем четкие определения в законодательстве по данному поводу и продолжаются эти дискуссии.

По мнению полиции, должна быть применена именно ч.2 ст.122 КУоАП, а фары ближнего света в данном контексте являются внешними световыми приборами. Свою позицию полиция аргументирует следующим образом:

ПДД Украины:

1. Пункт 9.8 "с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар".

2. Пункт 19. Пользование внешними световыми приборами. "В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от степени освещения дороги, а также в туннелях на транспортном средстве, которое двигается, должны быть включены следующие световые устройства: устройства:

а) на всех механических транспортных средствах – фары ближнего (дальнего) света; ..."

КУоАП:

ч. 2 ст. 122 КУоАП устанавливает административную ответственность,

в частности, пользование внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направлении, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов. Санкция – наложение штрафа в размере 425 грн или 50 штрафных баллов.

Несмотря на наличие несколько разной судебной практики по этому поводу, много судов, в том числе апелляционной и кассационной инстанции, придерживаются вышеизложенной позиции. Например, в постановлении Львовского апелляционного административного суда от 20.03.2018 № 876/1246/18 суд пришел к выводу, что действительно в данном контексте "ближний свет фар является внешним осветительным прибором, и в случае его невключения соответствии с требованиями ПДД Украины предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 122 КУоАП."

Читайте также: нужно ли включать свет за городом: мнение юристов

Есть и другая практика. Некоторые суды считают, что за такое нарушение не может быть штрафа, а предусмотрено лишь предупреждение. Но в любом случае водителям гораздо проще включить дневные ходовые огни или ближний свет фар вне населенного пункта, чем доказывать свою правоту в судебном порядке.