Шанси, що поліція знайде викрадений автомобіль приблизно 50 на 50.

В Україні за 8 місяців поточного року рівень розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами становить 52%, що вдвічі вище, ніж у 2016 році за аналогічний період. Про це на брифінгу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Читайте також: З 1 жовтня в Україні водіїв зобов’яжуть вмикати ближнє світло фар

«За 8 місяців цього року було викрадено більше 3100 авто, знайдені понад 1600 авто. Відсоток (розкриття угонів авто - ред.) 52 відсотка, а в 2016 році за 8 місяців (він становив - ред.) 26 відсотків. Тобто в два рази зріс цей відсоток», - сказав Геращенко.

У свою чергу начальник карного розшуку Нацполіціі Вадим Дзюбинський повідомив, що, серед іншого, за 8 місяців цього року поліція задокументувала 2 злочинні організації і 8 організованих злочинних груп - загальною кількістю 53 учасники, які викрали, зокрема, 72 елітних автомобіля, у тому числі з використанням спецзасобів.

Заступник міністра відзначив, що іноді на громадян, у яких викрадають авто, потім виходять викрадачі, щоб запропонувати їм повернути авто за так званий викуп, і досить велика кількість громадян досі йде на такі умови і платить гроші здирникам.

«Хочу звернутися до громадян - будь ласка, не йдіть на умови викрадачів, Не платите гроші за викрадення авто, і звертайтеся в будь-якому випадку в Національну поліцію і допомагайте нам знаходити викрадачів авто, щоб вулиці України були ще тихіше і ніхто не боявся за свої автомобілі» , - зазначив Геращенко.

Читайте також: Поліція масово штрафує водіїв за не ввімкнене ближнє світло фар

Нагадаємо, Верховна Рада 3 вересня прийняла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо вдосконалення законодавства в сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 22 вересня. 24 вересня цей закон опублікували в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України", і він вступив в силу на наступний день.

Відповідно до закону, незаконне заволодіння транспортним засобом карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Також встановлюється покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такого за незаконне заволодіння автомобілем з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ці ж дії, вчинені групою осіб, або якщо вони супроводжуються насильством, передбачають покарання на строк від 8 до 13 років з конфіскацією майна або без такого.

Також цікаво: Включаємо фари вдень вже сьогодні: як не забувати це зробити