Найбільше крадіжок транспорту відбувається в США, а якщо порівнювати з кількістю населення – на Бермудах та у Новій Зеландії. Україна ледве входить у сотню країн за цим показником, а за кількістю крадіжок транспорту – у четвертий десяток.

Якщо проаналізувати середню кількість крадіжок автотранспорту за останні 5 років згідно даних ООН, то країною з найбільшою кількістю викрадень автотранспорту є США – близько 727 тисяч випадків за рік. Звичайно, парк автомобілів там найбільший у світі, є з чого вибирати.

Друга за цим показником Бразилія має аж втричі меншу статистику, впевнені в "Угона.нет" – 251 тисяча крадіжок за 12 місяців. Далі йде Індія, причому більша частина крадіжок там – мототранспорту. Наступні країни, де крадуть багато – Франція, Італія та Мексика. В десятку також входять Великобританія, Канада, Росія та Австралія. Україна з показником близько 4 тисяч крадіжок авто на рік – приблизно в четвертому десятку.

Інший показник – крадіжки автотранспорту на 100 тисяч населення. За цією статистикою лідирують Бермуди та Нова Зеландія – країни, в яких на кожних сотню жителів припадає одна крадіжка. Просто країни крадіїв якійсь! А ось США тут вже на 10-му місці, Україна ледве ввійшла у сотню.

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Згідно даних Інтерполу, з Північної Америки крадені авто переміщаються в Латинську Америку, Африку та Середню Азію. З Європи поставки крадених машин надходять в Східну Європу, Африку та Близький Схід.

Цікаво, що ще 10-20 років автомобілі крали ще більше – наприклад, в Америці їх кількість доходила до 1-1,5 мільйони на рік! Головна причина викрадень – використання машини для інших злочинів чи бажання підлітків "покататись". Ось чому так багато крадених авто на страхових аукціонах США! Підштовхували злочинців до таких дій самі власники машин – в 80% випадків вони залишали ключі саме в своєму авто!

Уряди країн по-різному підходять до вирішення проблеми крадіжок автотранспорту. Більшість йде шляхом підвищення відповідальності за це правопорушення та введення кримінальної відповідальності. Так зробили в Канаді, США та Україні. Однак це не дуже суттєво позначилось на кількості крадіжок. В Ірані за це привселюдно відрубують руку чи ногу, і така кара дієва. А в Австралії нову машину маркують спеціальною фарбою, а потім перевіряють її нанесення при кожній перереєстрації. Подібним чином діє Toyota в Росії. Втім, ефект також незначний.

Більше про крадіжки авто у світі – у відео:

Нагадаємо, що в Україні знаходять кожну другу вкрадену машину.