Закон, який почне діяти через кілька днів, передбачає кримінальну відповідальність та тюремне ув'язнення.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" № 875-IX, який Верховна Рада ухвалила третього вересня 2020 року.

Згідно зі змінами, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу – такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Позбавлення волі на 5 – 8 років з конфіскацією майна або без такого передбачено за крадіжку автоморбіля з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто якщо його вартість від 1700 до 4350 грн).

Таким чином, навіть за викрадення старих "Жигулів" покарання буде не меншим за 5 років у в'язниці.

Такі самі дії, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (тобто від 4350 грн), передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, в яких регіонах виросли спроби крадіжок авто.