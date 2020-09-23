Закон, который начнет действовать через несколько дней, предусматривает уголовную ответственность и тюремное заключение.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в статью 289 Уголовного кодекса Украины относительно противодействия незаконному завладению транспортным средством" № 875-IX, который Верховная Рада приняла третьего сентября 2020 года.

Согласно изменениям, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа – такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Лишения свободы на 5 – 8 лет с конфискацией имущества или без такового предусмотрена за кражу автоморбіля с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть если его стоимость от 1700 до 4350 грн).

Таким образом, даже за угон старых "Жигулей" наказание будет не меньше 5 лет в тюрьме.

Такие же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан (то есть от 4350 грн), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, в каких регионах выросли попытки краж авто.