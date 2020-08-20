За цим показником Київ займає далеко не перше місце.

Одна з компаній, які встановлюють супутникові сигналізації на автомобілі, оприлюднила статистику спроб викрадення ТС за 2 квартал 2020 року. Звичайно, така статистика не претендує на істину, адже мова йде лише про клієнтів однієї компанії. Кількість автомобілів, які вона бере на охорону, так само як і географія охоплення автовласників, не відповідає розподілу автомобілів по всій Україні. Однак навіть досвід однієї компанії вартий уваги.

Також цікаво: в Нацполіції розповіли, як вберегти авто від крадіжки

Згідно цих даних, найчастіше спроби викрадень фіксувались у Харкові (понад 50% тривог надійшло саме з цього міста).

Друге місце у цьому антирейтингу розділили Черкаси та Умань з різницею всього 0,1%. Справді, сповіщення про спроби викрадення авто в цих містах надходили значно частіше, навіть порівнюючи з Києвом. У столиці показник склав 9,8% від загальної кількості тривог. При цьому на інші міста України припадає лише 8,3%.

Згідно інформації компанії, найпопулярніші авто серед крадіїв незмінні – Toyota, Land Rover, Lexus. Трохи менший попит залишається на Audi та BMW.

Методи злочинців для викрадення авто

Кілька років тому найчастіше здійснювали угон за допомогою кодграббера. Елементарний хід: перехоплення сигналу, його відтворення і все – автомобіль відчинено, тож можна їхати. На рівні з кодграбберами використовували "вудочки" – підсилювач сигналу від картки-ключа. Зараз такі схеми також працюють. Проте ці ж "вудочки" і кодграбери стали більш досконалими.

Окрім того, для крадіжки дорогих авто злочинці вигадали складніші методи – наприклад, машину забирають евакуатором.

Найкраще рішення у захисті авто від крадіжки – це поєднання сучасної системи безпеки з елементами механічного захисту. З такою охороною злочинець точно не захоче мати справу.

Нагадаємо, що за крадіжку автомобіля пропонують саджати на 8 років.