Зараз відповідальність за крадіжку авто регламентується статтею 289 Кримінального Кодексу та тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

Така ситуація дозволяє крадіям авто відносно безпечно займатись протиправною діяльністю. Якщо їх зловлять, а це трапляється лише у 40% випадках, можна отримати штраф (до тисячі неоподаткованих мінімумів) і продовжити займатись автокрадіжками.

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Депутати пропонують підвищити відповідальність за такі злочини. Кілька місяців тому ми описували подібну ідею – за використання технічних засобів, які можуть надати несанкціонований доступ до рухомих чи нерухомих об’єктів, у законопроекті №8184 пропонували збільшити відповідальність до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Однак, документу, який був прийнятий Радою за основу, не вдалось пройти друге читання, і він був відхилений.

Тим не менше, проблема зі злодіями, які застосовують код-грабери, що перехоплюють сигнал "рідної" охоронної системи автомобіля та дозволяють пізніше відкрити їх без участі господаря, не зникла.

Як показали дослідження авторитетного німецького автоклубу ADAC, із 237 сучасних автомобілів із безключовим доступом проблеми із захистом були виявлені у 230! При цьому злочинець залишається непомітним до останнього моменту – коли треба стрибати за кермо і втікати на викраденій машині.

Поки автовиробники працюють над удосконаленням охоронних систем, українські нардепи знову пропонують посилити відповідальність за викрадення автомобіля чи проникнення в приміщення із застосуванням електронних "помічників".

Якщо цього разу законопроект №10013 стане законом, у статті 289 Кримінального кодексу з’явиться окрема кваліфікація дій щодо "пристроїв прихованого втручання у засоби охорони рухомих та нерухомих об’єктів", а відповідальність становитиме до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в 2018 році поліція розкрила 40% крадіжок авто.