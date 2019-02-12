Сейчас ответственность за угон авто регламентируется статьей 289 Уголовного Кодекса и влечет за собой ответственность в виде штрафа или лишения свободы сроком от трех до пяти лет.

Такая ситуация позволяет ворам авто относительно безопасно заниматься противоправной деятельностью. Если их поймают, а это случается только в 40% случаев, можно получить штраф (до тысячи необлагаемых минимумов) и продолжить заниматься угонами.

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Депутаты предлагают повысить ответственность за такие преступления. Несколько месяцев назад мы описывали подобную идею – за использование технических средств, которые могут предоставить несанкционированный доступ к подвижным или неподвижным объектам, в законопроекте №8184 предлагали увеличить ответственность до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Однако, документу, который был принят Радой за основу, не удалось пройти второе чтение, и он был отклонен.

Тем не менее, проблема с ворами, которые применяют код-грабберы, что перехватывают сигнал "родной" охранной системы автомобиля и позволяют позднее открыть их без участия хозяина, не исчезла.

Как показали исследования авторитетного немецкого автоклуба ADAC, из 237 современных автомобилей с бесключевым доступом проблемы с защитой были обнаружены у 230! При этом преступник остается незаметным до последнего момента – когда надо прыгать за руль и бежать на угнанной машине.

Пока автопроизводители работают над усовершенствованием охранных систем, украинские нардепы снова предлагают усилить ответственность за угон автомобиля или проникновения в помещение с применением электронных “помощников”.

Если этот раз законопроект №10013 станет законом, в статье 289 Уголовного кодекса появится отдельная квалификация действий с использованием "устройств скрытого вмешательства в средства охраны подвижных и неподвижных объектов", а ответственность составит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что полиция раскрывает 40% автоугонов.