Январский показатель работы украинского автопрома вырос почти на 57% по сравнению с 2018 годом, сообщает ассоциация "Укравтопром". Локомотивом роста стал "Еврокар" - пока единственный завод, производящий легковые автомобили.

Положительную динамику сформировала крупноузловая сборка легковых автомобилей завода “Еврокар”, объемы которого выросли на 73% до 828 авто. На сегодня “Еврокар” является единственным предприятием в Украине, где продолжается выпуск легковых автомобилей.

Читайте также: Порошенко призвал "евробляхеров" быстрее растаможивать авто: видео

В то же время производство коммерческих автомобилей упало более чем в 6 раз. За месяц было изготовлено всего 5 машин (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Производство автобусов практически не изменилось. В прошлом месяце было выпущено 60 автобусов, против 59 шт. годом ранее.