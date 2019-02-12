Січневий показник роботи українського автопрому виріс майже на 57% в порівнянні з 2018 роком, повідомляє асоціація "Укравтопром". Локомотивом росту став "Єврокар" - наразі єдиний завод, що виробляє легкові автомобілі.

Позитивну динаміку сформувало великовузлове складання легкових автомобілів заводу “Єврокар”, обсяги якого зросли на 73% до 828 авто. На сьогодні “Єврокар” є єдиним підприємством в Україні, де триває випуск легкових автомобілів.

Читайте також: Порошенко закликав "євробляхерів" швидше розмитнювати авто: відео

У той же час виробництво комерційних автомобілів впало більш ніж в 6 разів. За місяць було виготовлено всього 5 машин (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року).

Виробництво автобусів практично не змінилося. Минулого місяця було випущено 60 автобусів, проти 59 шт. роком раніше.