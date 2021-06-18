Схоже, популярний румунський кросовер матиме дизайн від свого молодшого, але більшого брата Bigster.

Новим логотипом почнуть прикрашати автомобілі Dacia вже з цього місяця. Ми вже бачили нову емблему марки на самому початку цього року, коли материнська компанія Renault презентувала свою стратегію розвитку під назвою “Ренолюція”. Першим носієм нового шеврону став концепт Bigster, дизайн якого частково перейде і на оновлений Duster.

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Renault почне використовувати нові логотипи на своїх автомобілях з 2022 року, тоді ж вийдуть і Dacia з новими шильдами. Нова емблема Dacia є суттєвим відхиленням від нинішнього дизайну та має дзеркальні літери “D” та “C” у новому шрифті. DC демонструє “поміркований і кмітливий спосіб мислення” бренду, тоді як злиття цих двох літер – це “як ланки ланцюга, які з'єднані в міцний, цілісний зв'язок”.

Новий фірмовий стиль поєднується зі зміною колірної схеми, оскільки Dacia стає зеленою буквально. Офіційний відтінок називається “хакі-зелений” і був обраний, щоб показати “близькість компанії до природи”. До вторинних кольорів належать темний хакі, теракота, пісок, поряд з яскраво-оранжевим і зеленим.

Dacia буде поступово вводити свою нову айдентику, починаючи з офіційних сайтів компанії, реклами та брошур. Дилерські центри будуть робити те ж саме з початку наступного року, а на машинах новий значок з’явиться у другій половині 2022 року.

Кілька разів у кліпі можна побачити сучасний Duster, однак наприкінці ми бачимо кросовер, що їде в ніч і це вже щось інше. Це не більший Bigster, оскільки він вийде на ринок лише в середині десятиліття, тому це повинен бути Duster. Схоже, у нього будуть задні ліхтарі з графікою у формі літери “Y, що перегукується з останніми моделями Logan і Sandero.

Подібні зміни мають відбутись і спереду, а всередині повинен з’явитись восьмидюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. За чутками, офіційний реліз оновленого Duster має відбутись наступного тижня, у вівторок 22 червня.