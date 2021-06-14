Модель отримала оновлені силові агрегати, кращу динаміку, мультимедійні системи нового покоління та передові технології, що забезпечують максимальний рівень безпеки та комфорту.

95% деталей в автомобілі розроблено з нуля.

Нова концепція Vital and Tech

При розробці нового Lexus NX використана концепція Vital and Tech («Живий та Техно»). Це новий підхід Lexus до проєктування, дизайну та тестування автомобілів. Vital («Живий») означає динамічну маневреність, а Tech («Техно») — інновації та використання передових технологій.

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Серед ключових оновлень у Lexus NX: нова мова дизайну, захопливі відчуття від керування завдяки Lexus Driving Signature («Характеру керування Lexus»), детально продумане та інтуїтивне облаштування водійського місця згідно з концепцією Тазуна, а також застосування передових технологій, що забезпечують максимальний рівень безпеки та комфорту.

У процесі створення Lexus NX застосовувалися як цифрове моделювання, так і майстерність такумі. Це дозволило досягти приголомшливого рівня якості. Також Lexus залучив професійних гонщиків для тестування і поліпшення динамічних характеристик NX та впровадження нових технологій безпеки.

Екстер'єр

Метою дизайнерів Lexus було створення «функціональної краси» для нової моделі. Дизайн Lexus NX зберіг авангардний характер, але набув ще більш витончених і водночас спортивних рис. Завдяки розширенню передньої та задньої колії новий NX має більш стійкий вигляд, а збільшені колісні арки вміщують колеса з дисками діаметром до 20 дюймів.

Відчуття потужності та маневреності нового NX підсилюють ширші передня та задня частини, що стало можливим завдяки використанню платформи Global Architecture K (GA-K), а також довгий гладкий капот, короткі звиси й збільшені колісні арки. Серед інших відмінних характеристик NX — бічні молдинги з особливим кріпленням і новий дизайн нижнього кожуха двигуна.

Задня частина NX відрізняється новими L-подібними фарами, візуально з’єднаними між собою. Замість емблеми у вигляді букви L на дверцята багажного відділення нанесено повну назву бренду — Lexus.

Інтер'єр

У розробці кокпіта (місця водія) застосована концепція Тазуна, назва якої перекладається з японської як «вуздечка». У її основі лежить прагнення надати водієві інтуїтивно зрозуміле керування. Джерела інформації — мультимедійний екран, бортовий комп'ютер, панель приладів з одним циферблатом та показчиками, розміщеними по центру, а також проєкційний дисплей (опція) — згруповані в одній області. Завдяки цьому зчитувати з них інформацію можна, не відводячи погляду від дороги.

Місця для пасажирів нагадують розкішну лаунж-зону. В оздобленні салону використані високоякісні матеріали. А традиційна для Lexus філософія гостинності Омотенаші знайшла своє відображення у привітальному підсвічуванні дверних ручок, фоновій підсвітці салону з вибором з 64 кольорів та інноваційній системі електронного відмикання дверей з електронним замком E-Latch.

Силові агрегати

У Lexus NX використані нові силові агрегати — як бензинові, так і гібридні. За повідомленням виробника, модель NX 350 оснащена 2,4-літровим турбованим двигуном потужністю 279 к. с., 8-ступеневою автоматичною коробкою передач і системою постійного повного привода з функцією динамічного перерозподілу крутного моменту. Виробник анонсує, що модель NX 250 отримала 2,5-літровий атмосферний двигун потужністю 199 к. с. NX 450h+ — перша плагін-гібридна модель Lexus (із можливістю зарядки акумуляторної батареї від електромережі) (недоступний для України на момент прем’єри). За даними виробника, вона матиме потужність у 306 к. с., до 63 км запасу ходу в режимі «повний електромобіль», а також викиди CO2, що менші за 40 г/км.

Можливості підключення

Нова мультимедійна платформа NX включає інтелектуальні сервіси, наприклад, хмарну навігацію з підтримкою локальних геолокаційних сервісів (доступна не для всіх ринків). Крім того, автомобіль підтримує сервіс голосового керування Hey Lexus. NX оснащений 14-дюймовим дисплеєм Lexus Link Pro з високою роздільною здатністю. Бездротова зарядка смартфонів в автомобілі стала на 50% швидшою.

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Cистеми безпеки

Новий NX став першою моделлю Lexus, що отримала комплект систем безпеки Lexus Safety System+ третього покоління. Нова система відрізняється вдосконаленими рішеннями. У їх числі — розширені можливості системи запобігання зіткненням (PCS), яка розпізнає велосипедистів, а також дерева, стіни й стовпи; функція оцінки ймовірності зіткнення із зустрічними транспортними засобами та пішоходами; система допомоги рульовому управлінню в аварійній ситуації (доступна не для всіх ринків); поліпшений адаптивний круїз-контроль і система розпізнавання дорожніх знаків (Road Sign Assist); оновлена система утримання автомобіля в обраній смузі руху (Lane Tracing Assist).

Також новий NX підтримує Safe Exit Assist — нову систему електронного управління електроприводами дверних замків. Вона може запобігти низці нещасних випадків, пов'язаних із відчиненням дверей.

Новий Lexus NX орієнтований на надання кращого досвіду за кермом і дозволяє «Відчувати більше щомиті». За даними виробника, модель з'явиться в Україні на початку 2022 року.