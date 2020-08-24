13:15, 24 серпня 0

Наскільки важливо, щоб преміальний кросовер був економічним? Якщо це негативно не впливає на його динаміку, то така властивість дуже навіть корисна.

В модельному ряду компактних кросоверів Lexus NX сьогодні існує вибір аж з трьох модифікацій. Lexus NX200 Sport+, який нещодавно оновили – найменше коштує, при цьому оснащений надсучасно. Він виглядає так само ефектно, як і більш дорогі версії, але 150 к.с. розганяють його не дуже швидко – за 12,3 секунди до першої сотні. Lexus NX 300 оснащений 238-сильним турбомотором, тож сотню набирає за 7,1 секунду – це вже значно веселіше. Хоча і витрата пального у нього пропорційно вища.

Також у тему: тест-драйв оновленого Lexus RX

Гібридна версія Lexus NX 300 H може похвалитись найменшою витратою пального – 6 літрів в змішаному циклі. Натомість динаміка середня між двома модифікаціями – 9,2 секунди до сотні, а ціна – найвища. Однак у гібрида є інші переваги, які недоступні бензиновим версіям.

Тестовий NX має комплектацію Executive+ (ще буває в F Sport), тож оснащення багате. Це червоний шкіряний салон, система автоматичного дальнього світла, адаптивний круїз-контроль, система розпізнавання дорожніх знаків і пакет Lexus Safety System Plus. Мультимедійна система має можливість підключення до смартфонів за допомогою Apple CarPlay.

Гібридний NX – це справжній гаджет на колесах. Окрім бензинового мотора на 2,5 літрів потужністю у 155 сил, у нього ще й пара електричних двигунів, таким чином сумарна потужність системи становить 200 сил. Один з електромоторів встановлений на задній осі, тож він робить автомобіль повнопривідним. Та незважаючи на кліренс 185 мм, такий набір не для оффроуду, а швидше для кращої реалізації тяги та слизьких підйомів.

На відміну від більшості бензинових машин, Lexus NX 300 H вміє їздити виключно за рахунок електротяги. Гібридний Lexus автоматично підзаряджає батареї від бензинового двигуна – не треба ніяких розеток. В заторах ДВЗ не крутиться і не спалює бензин. А нечутно котиться на електриці. Електричний режим можна увімкнути кнопкою EV, але він сам робить це краще, коли батарею заряджено і швидкість не вища за 60 км/год.

Натомість доведеться звикати до інформативності педалі гальм, адже несильне натискання активує рекуперацію і тільки сильніше – інтенсивне гальмування.

Навіть у звичайному режимі "Лексус" добре розганяється та досить азартно керується. За рахунок високої посадки та незначних габаритів він дуже маневрений в місті. Авто миттєво відкликається на педаль газу – адже в розгоні допомагають ще й електромотори. Більше того, у гібридного NX є ще й режим "Спорт", хоча він доволі умовний. Реакції машини стають трохи гострішими, але не зовсім аж спортивними. Натомість автомобіль круто економить. Якщо їхати в режимі "Еко" і не поспішати, то можна вкладатися і в 6,5-7 літрів. Коли ж їхати в звичайному режимі та не задумуватись про економію, то отримаєш 7-7,5 літрів на сотню. Причому як на трасі, так і в місті!

Також у тему: Lexus переорієнтується на гібридні кросовери

Таким чином, переплативши за гібридну версію на старті, отримуєш не лише дуже економічне авто, яке споживає на рівні дизельних малолітражок. За свої гроші покупець отримує авто-ґаджет, повне електронних помічників. Це один з найтихіших кросоверів сучасності з ДВС, який на старті, в дворах та заторах рухається абсолютно безшумно та без витрат пального.

Фото: Андрій Яцуляк.