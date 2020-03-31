Гібридні кросовери стануть основою модельного ряду Lexus.

Виробник повідомляє, що продажі гібридних кросоверів Lexus в Європі досягли чверті мільйона автомобілів.

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Lexus оголошує результати продажів гібридних кросоверів в Європі, що становлять 250 000 автомобілів

Зафіксований загальний обсяг продажів наприкінці лютого 2020 року, включаючи кумулятивні продажі гібридних моделей RX, NX та UX з моменту випуску першого гібридного автомобіля преміумкласу RX 400h у 2005 році

Відтепер кросовери є основою модельного ряду Lexus

За повідомленням виробника, європейські продажі гібридних кросоверів Lexus досягли показника у чверть мільйона автомобілів. Загальний обсяг продажів, зафіксований наприкінці лютого 2020 року, включає кумулятивні продажі з моменту випуску першого преміального гібридного автомобіля RX 400h у 2005 році.

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Lexus став першопрохідцем у галузі, створивши концепт кросовера преміумкласу та випустивши оригінальну модель RX у 1998 році. З моменту впровадження цієї інновації бренд представив оновлені моделі автомобілів та постійно покращував характеристики передової у галузі гібридної електричної технології. Темпи річних обсягів продажів зросли завдяки збільшенню кількості моделей з гібридним приводом та підвищеному попиту на електрифіковані силові установки, що забезпечують найкращу ефективність.

У європейському офісі повідомили, що продажі кросовера преміумкласу RX становлять більше половини від загального обсягу продажів гібридних автомобілів бренда. Цей показник становить 127 203 автомобілі, що робить модель однією із найбільш комерційно успішніших в лінійці Lexus. Наразі у четвертому поколінні RX з’явилася приваблива семимісна версія RX L.

Виробником також опублікована статистика продажів середньорозмірної гібридної моделі NX, уперше випущеної у 2014 році, що досягли 101 137 автомобілів. Останнє оновлення лінійки бренда — компактний кросовер UX — продемонстрував гарний старт у 2019 році. Оголошені виробником продажі моделі становлять 22 171 автомобіль, що надає UX статусу однієї з найпопулярніших та найбільш продаваних на даний момент моделей бренда.

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