Гибридные кроссоверы станут основой модельного ряда Lexus.

Производитель сообщает, что продажи гибридных кроссоверов Lexus в Европе достигли четверти миллиона автомобилей.

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Lexus объявляет результаты продаж гибридных кроссоверов в Европе, что составляют 250 000 автомобилей

Зафиксирован общий объем продаж в конце февраля 2020 года, включая кумулятивные продажи гибридных моделей RX, NX и UX с момента выпуска первого гибридного автомобиля премиум-класса RX 400h в 2005 году

Отныне кроссоверы являются основой модельного ряда Lexus

По сообщению производителя, европейские продажи гибридных кроссоверов Lexus достигли показателя в четверть миллиона автомобилей. Общий объем продаж, зафиксированный в конце февраля 2020 года, включая кумулятивные продажи с момента выпуска первого премиального гибридного автомобиля RX 400h в 2005 году.

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Lexus стал первопроходцем в области, создав концепт кроссовера премиум-класса и выпустив оригинальную модель RX в 1998 году. С момента внедрения этой инновации бренд представил обновленные модели автомобилей и постоянно улучшал характеристики передовой в области гибридной электрической технологии. Темпы годовых объемов продаж выросли благодаря увеличению количества моделей с гибридным приводом и повышенному спросу на электрифицированные силовые установки, обеспечивающие лучшую эффективность.

В европейском офисе сообщили, что продажи кроссовера премиум-класса RX составляют больше половины от общего объема продаж гибридных автомобилей бренда. Этот показатель составляет 127 203 автомобиля, что делает модель одной из самых коммерчески успешных в линейке Lexus. Сейчас в четвертом поколении RX появилась привлекательная семиместная версия RX L.

Производителем также опубликована статистика продаж среднеразмерной гибридной модели NX, впервые выпущенной в 2014 году, достигших 101 137 автомобилей. Последнее обновление линейки бренда – компактный кроссовер UX – продемонстрировал хороший старт в 2019 году. Объявленные производителем продажи модели составляют 22 171 автомобиль, что предоставляет UX статус одной из самых популярных и продаваемых на данный момент моделей бренда.

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